「以前手機的確有我自己的A片」館長指控十年前影像被挖 背後推動者成全網焦點

（記者蔡函錚／綜合報導）成吉思汗健身俱樂部創辦人「館長」陳之漢近日遭三名資深員工指控涉及性騷擾與不當行為，引發外界高度關注。他在週六晚間開啟直播進行回應，「以前手機的確有我自己的A片，我自己的雞雞，我自己脫衣服的樣子。」全程多次情緒激動，強調所有指控皆不屬實，並表示事件讓家庭承受巨大壓力。

圖／成吉思汗健身俱樂部創辦人「館長」陳之漢近日遭三名資深員工指控涉及性騷擾與不當行為，引發外界高度關注。（翻攝自 飆捍FB）

直播中，他談到事件爆發後的心境，指出第一時間情緒難以平復，甚至在家中向妻子落淚。館長描述，妻子在一旁安撫，提醒他要把重心放在家庭與孩子，並請他專注面對後續處理。他則形容這樣的支持讓自己更加心酸，認為家人被捲入爭議相當難受。

針對員工提出的影像相關內容，館長表示，對方宣稱掌握舊資料並要求巨額金錢，使他一度以為是涉及「私密影像」的威脅。他坦言，過去確實曾在舊手機中留下個人裸露畫面，當時手機放置在辦公室，可能被他人接觸，但內容並非外界想像的影片。他強調，相關影像年代已久，約為十年前。

館長進一步指出，對方以「有影片」、「掌握證據」為由向他施壓，要求高額金錢。他認為這些行為帶有恐嚇意味，也質疑矛頭突然指向十年前的事，讓他難以理解事件為何被擴大。他在直播中提到，部分指控甚至涉及外貌與身體羞辱，使他直言「跳入黃河都洗不清」。

至於三名員工提出的性騷擾相關指控，館長全盤否認，強調自己在這起事件中同樣是被攻擊的一方。他表示，不論外界如何討論，「信者恆信，不信者恆不信」，但他會以法律方式面對後續指控。

