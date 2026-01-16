以前沒人敢靠近！ 吳淑敏自爆「綜藝大哥私下要電話」

《超級冰冰Show》2026年推出全新企劃「紅白對抗」收視告捷，本周加碼推出主題「時光列車80、90年代音樂派對」，邀請實力派歌手王中平深情演唱〈舊情綿綿〉，以及台語小天后吳淑敏以高超轉音詮釋〈思慕的人〉，兩人更難得攜手合唱百萬金曲〈雙人枕頭〉、〈雪中紅〉，經典再現。

吳淑敏、王中平（圖／民視）

與王中平交情深厚的白冰冰，親自認證他出道近30年，憨厚、呆萌的個性始終如一，陽帆則笑說，王中平的「憨厚年輕版」就是郭忠祐，兩人的單純都是真情流露、演不出來。

廣告 廣告

話鋒一轉，吳淑敏分享自己從小學五年級就開始登台演唱，唱遍各式商演，看過不少歌手、藝人台上一個樣、台下又是另一個樣，更語出驚人：「小時候有媽媽帶著去演出，沒人敢靠近，長大成年後，就有綜藝大哥私下要電話。」

左起，陽帆、吳淑敏、王中平、白冰冰（圖／民視）

從小出道、歷經大風大浪的吳淑敏，成熟穩重的心境遠超同齡女孩，也提到王中平的憨厚是「真的」，沒有刻意表現，台上台下表裡如一。白冰冰也感嘆當藝人真的異於常人，笑說不少鄉親以為歌王、歌后都不用睡覺、也不用上廁所，並提到當年余天在中南部作秀時，曾在廁所遇到熱情鄉親粉絲，還被問：「歌王你也要上廁所喔？」逗得全場爆笑連連。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導