以前沒手機蹲馬桶都在幹嘛？網曝「2必備神物」：廁所放一堆

生活中心／張尚辰報導

不少網友表示，在以前沒有智慧型手機的年代，漫畫、小說是廁所的必備神物。（圖／源流提供）

現在科技日新月異，現代人個個手機不離身，就連蹲馬桶時也不忘拿起手機追劇、滑社群。就有一名網友好奇，在以前沒有智慧型手機的年代，大家蹲馬桶時都是靠什麼消磨時間的？貼文發出後，吸引網友熱烈討論。

一名網友近日在PTT Gossiping板以「以前沒手機大便都在幹嘛？」為題發文，表示在以前沒有智慧型手機的年代，大家上廁所往往都特別快，因為坐在廁所非常無聊，「頂多看看《遊戲世界》或《第三波》或者報紙」，於是發文詢問大家，以前都是靠什麼消磨蹲馬桶時間。

貼文曝光後，不少網友紛紛指出小說、漫畫、報紙已經成了廁所的必備神物，「漫畫、報紙、雜誌」、「漫畫啊，我廁所最少擺三本」、「藤井樹、金庸、古龍」、「老人家看報紙、年輕人看小說、漫畫」、「金庸，然後一個小時就過去了」、「小說、漫畫放一堆」。

另外，也有人說，「俄羅斯方塊掌上型那種」、「看沐浴乳洗髮精成分表」、「數地板磁磚」、「賣場DM+1」、「數磁磚，後來有傳統手機後就玩玩內建小遊戲」、「貪吃蛇」。

