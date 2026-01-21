以前沒手機「上大號都在幹嘛」 大票人回憶：一蹲2小時

不少民眾上大號都會邊滑手機，一名網友好奇，以前手機還不普及的年代，「大家上大號都在幹嘛？」話題掀起熱烈討論，大批網友表示，以前都會在廁所放一堆漫畫、小說、報紙或雜誌等，上大號就會拿起來看，甚至有人看小說太入迷，一蹲廁所就是2小時；也有不少網友笑說，會研究沐浴乳或洗髮精包裝上的成分。

一名網友日前在批踢踢發文表示，記得小時候沒有手機時，上大號都比較快，因為坐在廁所很無聊，只想趕快上完趕快出去，頂多看看漫畫或報紙。原PO也好奇，現在很多人上廁所會滑手機，那以前沒有手機的時候，上大號都在幹嘛？

話題引發許多討論，一票網友表示，以前廁所一定會放漫畫或小說，就是為了上大號可以殺時間，「看漫畫啊，廁所裡最少會擺3本」、「看書、看報紙」、「看大賣場的廣告單」、「玩報章雜誌上的填字遊戲」、「看小說，大一次2小時剛好看完一本」、「廁所就是一個看書的地方」。

也有不少網友坦言，以前上廁所會盯著沐浴乳或洗髮精上面的成分表，「看瓶瓶罐罐的成分表」、「看洗髮精的瓶子」、「研究沐浴乳成分，或看衛生紙包裝。」

不過也有人直言，正常上大號不過幾分鐘的時間，「為什麼要用手機，是要大多久」、「以前沒有手機，上廁所時都在專心上廁所啊。」

