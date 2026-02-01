以前綜藝玩真的！馬國賢為打歌被踹下高空 董至成目睹繩斷還要跳：為收視殺紅眼

馬國賢為了上節目打歌豁出去。中天提供

《綜藝OK啦》週二（3日）晚10點播出「老藝人集體憶當年，道德老命放一邊為搏收視無極限」，馬國賢為了上節目打歌也超拼：「那時流行高空彈跳，製作人說『要打歌可以，下去上來後，你還可以唱就讓你唱』，那我就必須要跳，但我往下一看腿就軟了，腳抖得很兇，突然就被一腳踢下去，姿勢、表情有夠難看，但為了打歌沒辦法。」

錢給得多不錄不行！馬國賢扮獅子混入獅群

馬國賢還參加過偽裝玩躲貓貓的節目：「那個單元錢給很多不錄不行，那次我扮成獅子跟獅子躲在一起，沒人找到我，因為他們不敢進來。」這經歷引來在場來賓質疑，小鐘則幫忙解釋：「以前為了收視率殺紅眼，董哥（董至成）高空彈跳收視破10，製作人叫他去直升機跳，跳了又飆破15，他們就說那下次不綁繩子跳海。」

馬國弼分享董至成過去的經驗。中天提供

直升機繩索當場斷裂！董至成目睹驚險瞬間

馬國弼聽完也補充當時董至成錄影發生的驚險狀況：「我後來去當高空彈跳教練，那次直升機起飛時，繩子勾到樹，跟駕駛說不要再往前，但螺旋槳太大聲他沒聽到，把整棵樹拉倒，繩子也斷了，可是要錄節目，我們就去檢查其他繩子然後試跳，沒事才給藝人跳，但董哥嚇得要死，因為他親眼看到繩子斷掉。」



