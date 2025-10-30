以創意實踐永續 慈大經管系獲花蓮創新創業肯定

2025 Meet Pacific 花蓮創新創業嘉年華於10月24日至25日在花蓮文化創意產業園區盛大登場，由花蓮縣政府與《Meet創業小聚》共同主辦。活動中，縣府推主辦的兩項青年培力計畫——「花蓮青年夢想家提案競賽」與「青年鏈結地方產業專題補助計畫」於「青年創新實踐展區」同步亮相，吸引眾多青年團隊參與。

今年度共有31組團隊以生活觀察與專業專長為出發點，提出兼具創意與實踐力的方案，回應花蓮在社會、文化與產業上的多元議題，展現青年以行動改變地方的能量。慈濟大學經營管理學系表現亮眼，共有三組團隊脫穎而出，榮獲「2025花蓮青年鏈結地方產業專題競賽」2萬元行動獎勵金。

由經營管理學系蘇美惠老師指導的兩支團隊中，「洄瀾低碳有夠虻」團隊（簡翊丞、王梓圳）針對花蓮畜牧沼氣發電後的沼渣處理問題，結合黑水虻養殖與太陽熱能乾燥技術，提出沼渣混摻廚餘再利用，將沼氣廠轉型為生質能源中心，促進循環農業發展。該團隊更獲《創業小聚》日報與社群電子報專訪與肯定。另一組「Flyeon」團隊（鄧翰升、鄧宇廷）則聚焦花蓮廚餘處理議題，，提出結合黑水虻養殖與太陽熱能乾燥創新模式，並規劃於校園及休閒農場試行，展現青年對永續環保的創新實踐。

林信宏老師指導的「源地YUANDI」團隊（何詠綸等六人）則從地方創生角度出發，關注部落植物文化的保存與推廣。團隊實地考察後，發現部落缺乏系統性植物紀錄，遂以青年行動力投入文化保存，製作「達基力部落植物誌」、運用在地食材的特色蔬食菜單及食譜，以及整合在導覽中的部落「聲音地圖（Sound Map）」。團隊期望透過這些具體產出與永續旅遊，為部落創造就業機會，提升蔬食文化認同度，證明慈大學生擁有將學術專業轉化為社會影響力的強大能力！

學生們在展區現場與參觀者互動熱烈。鄧翰升同學分享：「近期台灣爆發非洲豬瘟，許多民眾聽聞黑水虻可處理廚餘，都非常驚訝與好奇。」簡翊丞也笑說：「很多人以為黑水虻是蒼蠅，但其實它是不帶病菌的益蟲，不僅能分解有機廢棄物，還可產出高含量的蛋白質。」

經營管理學系何詠綸同學則表示：「我們希望這不只是一場旅遊，而是一段身心靈重生的旅程。希望藉由我們的努力，讓更多人看見部落植物文化的珍貴與感動。」

慈濟大學經營管理學系重視理論與實務結合，鼓勵學生以行動實踐SDGs永續發展目標，從在地議題出發，發揮專業所學，打造具社會影響力的創新方案，展現青年世代以專業回饋地方、創造永續未來的實踐力。

(撰文/照片：蘇美惠、何詠綸)