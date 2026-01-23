以勇消詹能傑為榮！邱佩琳：擬設捐款專戶照顧詹9歲女兒

基隆副市長邱佩琳(中)今天到捨己救人的消防員詹能傑靈堂上香。(記者俞肇福攝)

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市「台北生活家」社區民宅惡火釀2死4傷，41歲仁愛消防分隊小隊長詹能傑捨己救人命喪火場，英勇救人觸動台灣人的善良內心，許多人表達意願要捐善款給詹能傑的9歲女兒當教育基金。基隆市副市長邱佩琳今天(23日)說，「今天下午將召開治喪小組會議，關於家屬希望詹能傑入祀忠烈祠，市府會全力協助，我們以他為榮，也希望家屬節哀。」市府會與家屬討論設立捐款專戶，照顧詹小隊長女兒。

基隆民宅火警造成消防員詹能傑殉職，引起社會廣泛關注，消防署長蕭煥章昨天在內政部部務會議會後記者會表示，詹能傑的離世，對他來說是很大的衝擊跟傷痛，消防署後續將跟基隆市合作積極辦理哀悼儀式，並比照過往殉職案例處理詹能傑入祀忠烈祠的申請手續；此外，蕭煥章指出，詹能傑有一名9歲小孩，根據法規，國家會提供殉職公務員的未成年子女就學費用補助一直到成年。

邱佩琳今天上午在基隆市信義區公所區長陪同下，前往設於梵宇天閣的靈堂拈香致敬，邱佩琳心情沉重步出靈堂，原本不願表達意見，最後媒體追問有關外界希望表達善款一事做了簡短說明，她表示「今天下午將召開治喪小組會議，關於家屬希望詹能傑入祀忠烈祠，市府會全力協助，我們以他為榮，也希望家屬節哀，有關收到外界表達捐助善款一事，市府會再與家屬討論設立捐款專戶，照顧詹小隊長女兒。」

