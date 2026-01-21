以南韓彈劾為例 黃國昌：期待14名「有良心」綠委站出來制衡賴清德

立法院全院委員會今擬邀請被彈劾人總統賴清德列席說明，由於賴總統以「立法院無直接向總統問責之權」為由未列席，藍白立委輪番上台砲轟賴總統。圖為民眾黨總召黃國昌發言。 圖：張良一/攝

針對立法院今、明兩天召開全院委員會審查對總統賴清德提出彈劾案，民眾黨團總召黃國昌表示，對於賴清德總統稱在野人數不足3分之2是浪費時間，他舉南韓彈劾2位總統朴槿惠、尹錫悅為例，他們都不敢說南韓的國會在浪費時間，並稱目前已有超過2分之1的立委提案，期待找到14位有良心的綠委站出來向賴清德說「不」，勇敢的彈劾這個侵害國會職權、破壞民主憲政的獨裁總統。

黃國昌指出，面對中華民國憲政史上，第一次由立院對總統所發動的彈劾，賴選擇躲避、龜縮，綠委幫賴推責任，其方式已挑戰公民課本憲法常識，綠委說在野黨為何不倒閣？請回去複習國高中公民課本，倒閣對的是行政院長，卓榮泰下台，再換一個新的行政院長，這是哪門子在追究總統違憲的責任？

黃國昌直言，彈劾是針對總統違反憲法，嚴肅地追究法律責任憲政程序，無法理解為何針對總統彈劾跟針對行政院長的不信任投票，綠委怎麼基本憲政常識連高中生都不如。

黃國昌說，賴清德稱目前國會進行彈劾總統程序是浪費時間，他要跟賴說，真正浪費時間的正是賴跟他所領導的民進黨。他回顧，去年賴發動對在野黨立委無差別式大惡罷，造成台灣陷入分裂，連日本「讀賣新聞」罕見以社論進行言詞批判，批賴破壞台灣民主憲政，但賴選擇逃避責任，稱大罷免「跟他一點關係都沒有，全部都是（民進黨團總召）柯建銘的錯」，講這種不負責任的話，連柯建銘都不忍了，直接跳出來打臉賴，並說大罷免是賴清德每週三開會時，都有跟總統報告，黨團開會也獲得大家贊成，柯講了大實話，浪費台灣整年在搞大惡罷、想改變國會結構的，就是賴清德本人。

黃國昌批評，當賴清德的企圖失敗後，選擇方式並非跟在野黨溝通、也非尊重國會，而是連國會三讀通過法律也不公布，徹底癱瘓國會、架空我國的民主憲政程序，當這樣的事情發生，為制衡總統濫權，國會挺身而出，賴說沒3分之2是浪費時間，他再次跟賴報告，請回去再把中華民國憲法增修條文好好看一看，提案門檻是2分之1，彈劾程序已經成立了。

黃國昌提到，當初南韓在面對違反濫權總統時，171位南韓國會議員提案，當初有達到南韓憲法的3分之2嗎？沒有，當時朴槿惠也不敢說南韓國會浪費時間；去年，尹錫悅在南韓宣布戒嚴，提案的南韓國會議員191位，也沒到3分之2，尹錫悅也不敢說南韓國會浪費時間。

黃國昌稱，甚至在第一次提案時，提案完因執政黨杯葛，投票人數不足，南韓國會再接再厲，捍衛南韓民主憲政，再度提案彈劾尹錫悅，而這彈劾的理由，包括除非法宣布戒嚴外，還有傷害國會權利、侵害憲法機構、濫用職權非法逮補，最後在12位南韓執政黨立委良心發現，加入彈劾行列，最後才成功地彈劾尹錫悅。

黃國昌強調，超過2分之1的立委已經提案，期待接下來整個彈劾程序，能夠找到14位有良心的民進黨立委，那些賴清德以黨主席之尊召集綠委開會說要不公布法律時，有勇氣站出來對賴清德說「不」，有勇氣告訴賴沒這樣憲法職權的綠委，「勇敢地站出來，就像南韓執政黨一樣，勇敢的彈劾這個侵害國會職權、破壞民主憲政的獨裁總統」。

黃國昌說，今天開全院委員會，事實上是希望賴清德能說明，但自認為皇帝、目無法紀的賴，面對國會請他列席說明，竟是用總統府「便牋」來回覆立法院長韓國瑜，他讚韓是好人，非常敦厚，連這便牋都收了，作為立院一份子 ，他認為立院根本應該退回便牋，依立院職權行使法，要求被彈劾人列席說明，結果這位被彈劾人真以為自己是皇帝，用便牋回立院。

黃國昌砲轟，不僅形式上完全展現蔑視國會的獨裁心態，在內容上更荒腔走板，總統府便牋說，立院無直接向總統問責之權？他想提醒賴清德，彈劾程序，當初把彈劾權從監察院移到立院，正是賴清德在當第三屆國民大會代表時所通過的憲法增修條文，「賴清德，怎麼你自己修的憲法，你自己修完憲法後，把彈劾權從監察院交給立院，你是忘記了嗎？」沒關係，他把第三屆國民大會增修條文第二條第10項，當初賴參與投票紀錄，全都找出來了。

黃國昌直言，賴清德面對憲法，跟其他公民一樣，必須遵守、謙卑，沒權利超越憲法，更沒權利超越憲法所畫出的紅線。最後，提醒賴清德，今天是要求賴以被彈劾人列席說明，不是請賴來做國情報告。「我想這基本分別，當了總統，應該要有能力知道」。

