以原教為橋 跨域共學—桃園市教育局組團走進臺東原住民族教育現場

為深化跨縣市原住民族教育交流，促進教學實務與課程推動經驗分享，五日桃園市政府教育局由副局長林威志率領教育局同仁、市議會議員、原住民族教育資源中心團隊、國中小校長、主任及族語教師等一行約60人，蒞臨臺東縣進行原住民族教育典範學習參訪。首站前往臺東縣原住民族教育資源中心，由臺東縣政府教育處長蔡美瑤親自接待，展開一場深度的原住民族教育交流與文化對話（見圖）。

活動於南王Puyuma花環實驗小學揭開序幕，桃園市貴賓由學校及原教中心團隊以具文化意涵的花環迎賓，象徵尊重、祝福與文化連結。教育處長蔡美瑤誠摯歡迎桃園市教育夥伴來到臺東交流學習，並表示，臺東縣長期以「文化為根、教育為本」推動原住民族教育，從課程、教材、師資到學習場域，持續深化在地實踐。此次桃園市以「典範學習」為主軸走入臺東，不僅是經驗交流，更是彼此共學、共構原住民族教育未來的重要契機，期待透過跨縣市對話，激盪更多原教創新與合作的可能。

教育處長蔡美瑤指出，臺東縣近年持續建構完善的原住民族教育支持系統，透過原住民族教育資源中心統籌課程研發、教材設計、族語教學與師資專業成長，陪伴學校發展符合在地文化脈絡的教學模式。目前縣內已成立七所民族實驗學校及在四所國中成立原住民族實驗專班，涵蓋不同族群文化特色，並結合部落、文化工作者與耆老資源，將族語、歷史、生活智慧與當代教育議題融入課程，讓文化不只被學習，更能在校園中被實踐與延續。

在族語教育方面，臺東縣積極培育並支持專職族語教師與族語教學人力，穩定學校族語教學量能，同時透過教材研發與教學社群運作，提升族語教學品質與可持續性；在課程面向，則鼓勵學校將原住民族知識體系融入領域教學與跨域學習，讓原教不侷限於單一課程，而成為學校整體教育願景的一環。

交流行程中，由臺東縣原住民族教育資源中心進行政策與業務簡報，說明臺東縣原住民族教育整體推動架構與實務成果，並分享族語教學現況、原民課程設計及教師支持機制。隨後安排原住民族課程實務分享，由南王Puyuma花環實驗小學教師團隊說明如何將文化知識轉化為具體、可操作且可延伸的教學內容，呈現政策落實於教學現場的實際樣貌。

臺東縣政府教育處表示，原住民族教育的推動需要跨縣市持續交流、彼此學習。未來也期待與桃園市在原教政策、課程發展、師資培力與文化實踐等面向，建立更緊密的合作關係，攜手為原住民族孩子打造一條兼具文化根基與未來視野的學習之路。