以去中心化指管應對敵方猝然攻擊？ 顧立雄：漢光演習就已如此演練

顧立雄表示，所謂去中心化指管是一種「任務式指揮」的概念，用來因應敵方對我發動猝然攻擊。（圖：張柏仲攝）

因應中共近年來對台軍事恫嚇不斷加大力度，傳出我軍方也以「立即戰備操演」應處，要求各部隊一旦遭遇突襲，不待命令採以去中心化指管應對敵方猝然攻擊？ 顧立雄：漢光演習就已如此演練遂行作戰任務。國防部長顧立雄今天（17日）在立院備詢前表示，這是一種「任務式指揮」的概念，用來因應敵方對我發動猝然攻擊，並強調漢光演習就已經採用這種方式演練。（張柏仲報導）

有關於「去中心化指管」相關概念，顧立雄說國防部要讓所有的部隊都能夠熟悉他應該要有的一個任務，這就是一種「任務式指揮」的概念，就是各部隊都知道上級賦予他的任務是什麼，當遭遇到猝然攻擊的時候，就能針對突發狀況來進行處置。顧立雄說我們的漢光演習也是這樣子在演練的。

廣告 廣告

顧立雄強調在國防部的報告中所提到就是，我們要因應共軍可能發動的猝然攻擊，我軍方依照突發狀況的處置規定，必須在受到猝然攻擊的情況下，行使我們的自衛權。

此外對於「海劍羚」飛彈量產及佈署問題，顧立雄則說「海劍羚」是中科院的一個科研案，經過作戰測評後已經成功，接下來當然還是必須經由海軍根據他們的需求，在量產後來裝置在他們認為適當的儎台上面，但細節部分他不便在此說明。

中科院昨天證實，以「劍影專案」為名研發的「海劍羚」飛彈系統，已經在今年10月順利通過海軍作戰測評，當時是以直接命中方式分別擊中靶機和雄二靶彈，達到軍種「動能擊殺」（hit-to-kill）的要求。