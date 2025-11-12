以反貪腐為名整肅火箭軍 紐時：習近平無法掌控將領

首次上稿 11-12 22:20更新時間 11-13 06:36

〔編譯林家宇／綜合報導〕中國解放軍火箭軍成軍將滿10年，被視為中國國家主席習近平在2049年打造「世界級軍隊」的關鍵力量。「紐約時報」12日專文分析，習近平當前對軍方將領的深層整肅，暴露出解放軍體系內根深柢固的貪腐現象，更動搖了火箭軍這支負責核武力量的核心部隊，也讓外界對中國軍事體系的穩定與戰備能力產生疑問。

研究中國領導人與軍隊關係的美利堅大學副教授唐志學(Joseph Torigian)指出，習近平認為物質主義和貪腐是對軍隊能力的直接威脅，「在習近平心中，這些問題使軍隊人員容易受到西方滲透，無論是實質上遭策反為間諜，或是因為西方價值觀衍生出軍隊國家化，擺脫黨的控制的思維」。

廢黜將領顯露了軍隊內部機能嚴重失調以及備戰信心蒙上陰影，也揭示出解放軍或許是少數習近平無法置於掌控之下的機構組織。

據美國情報機構示警，習近平下令解放軍在2027年達到軍事奪取台灣的能力，火箭軍則在侵台計畫中扮演重要角色，包括研發出有「航艦殺手」之稱的反艦飛彈「鷹擊-21」等武器。

然而，火箭軍的貪腐跡象或許對習近平帶來最大程度困擾。這支掌控幾乎全中國核武庫的部隊，自2023年開始受到一連串高階指揮官肅清而動盪，進而引發對軍隊作戰效能的疑問。五角大廈去年一份報告揭露，火箭軍的弊端對地下飛彈井的建造工作造成問題。

