以台北砍人案為誡！高雄嚴防節日、演唱會出意外 陳其邁想這樣做
即時中心／高睿鴻報導
年僅27歲的桃園通緝犯張文，昨（19）晚接連在台北車站、捷運中山站附近發動攻擊，不僅多處拋擲煙霧彈、製造群眾恐慌；更持長刃隨處砍人，現已造成4死11傷，震驚社會各界。雖然本起事件發生於台北，但為盡量避免類似悲劇發生，其他縣市紛紛提高警戒措施，特別是人口密集的大都市；尤其，眼見耶誕節、跨年等大型活動及演唱會將至，維安重要性急遽上升。高雄市長陳其邁也承諾，將提升重要場站的見警率。
陳其邁今（20）早受訪時說明，為因應北車攻擊事件，高雄市警察局在第一時間全面提升維安勤務、見警率等；尤其在重要場站、人潮擁擠處，已先增加動員234位員警、高雄車站另增派34名警力，全面提升戒備。另外他也說，市府及警方已加強與跟各交通場站、運輸樞紐的聯防，包括台鐵、高鐵、捷運、公路、以及駐地分局都參與其中。
高雄市長陳其邁。（圖／民視新聞）
除此之外，陳其邁續指，捷運警、鐵路警也都積極執行相關警備工作；甚至，還部署快速打擊部隊，若有意外發生，力求第一時間提供優勢警力支援。他坦言說，如今發生北車及捷運站的無差別攻擊事件，如何確保公共安全、讓民眾放心，確實成為政府最重要的責任；因此，相關單位也緊鑼密鼓，針對一些可能存在風險的地區及因素，想辦法逐一檢查排除。
他繼續說，「同時，也請捷運公司、台鐵、高鐵，針對整個場站的監管密度、監視器等，都必須同步加強，務必確保市民安全」。
高雄市長陳其邁。（圖／民視新聞）
另一方面，針對今天凌晨高雄小港也驚傳，有嫌犯隨意投擲信號彈、製造大量煙霧一事，陳其邁也回應說，本案與北車一事沒有關聯；不過，仍依據社維法移送法辦。
而針對緊接而來的重要節日、大型活動，陳其邁強調，如剛才所說，會持續全面性提升為安強度、警力佈署、巡查密度；另針對跨年或是大型演唱會等，也特別要求警察局與相關主辦單位，都必須進行事前演練工作，務必確保參加活動的市民的安全。
原文出處：快新聞／以台北砍人案為誡！高雄嚴防節日、演唱會出意外 陳其邁想這樣做
