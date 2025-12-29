以台灣人為主臨床減肥曝光 不亂瘦用對腸泌素減脂75%不掉肌

首度以台灣人為主體的臨床實測顯示，遵醫囑使用腸泌素藥物，減掉的多數是脂肪而非肌肉。圖／翻攝自諾華諾德

今年在全球最大規模的肥胖醫學會議－2025美國肥胖周，很針對地針對台灣人肥胖問題做了一項臨床試驗。台灣有不少中年人覺得自己只是有點肉肉的，並不真的胖，但其實這年齡已過BMI 24身材，心血管和代謝風險不斷在升高。

2025美國肥胖周上，發表了一項關鍵研究。研究對象鎖定BMI 24至30、也就是「看起來只是有點肉」的過重與輕度肥胖亞洲族群，其中，三分之一受試者來自台灣。這群平均41歲、腰圍95公分的成年人，這和過去幾乎只用歐美人做研究完全不同，也是第一次以台灣人為主體的減重藥物臨床數據。

嘉義基督教醫院減重中心主任周莒光指出，這群人最危險，因為「自己不覺得胖，但心血管和代謝風險早就在升高」。不過在醫師監測下，搭配規律飲食與運動，使用特定GLP-1（腸泌素，類升糖素胜肽-1）藥物的台灣受試者（BMI 24至27），11個月平均瘦超過16%，等於一個80公斤的人平均減掉13公斤。

很多人最怕「瘦到沒肌肉」，但體組成分析直接打臉迷思，75.3%減掉的是脂肪，不是肌肉。周莒光強調，重點不在「有沒有用藥」，而在「有沒有用對」。遵循醫囑、正確用藥，再配合生活調整，才能真的做到減脂、不減肌，把代謝健康拉回來，而不是亂瘦一場，反而把身體搞壞。



