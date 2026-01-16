以台灣模式投資美國 企業、政府信保2500億美元

行政院副院長鄭麗君表示，「在跟產業座談的過程當中，當他們提出企業投資規劃的時候，希望政府能夠協助融資信保，這個供應鏈的合作不是Move，而是Build。」

台美關稅在美國時間15日正式揭牌，獲得比照日韓兩國的關稅，企業將進行至少2500億美元的直接投資，政府部分預計提供2500億美元的信用擔保；相較之下，日本則是承諾向美國投資5500億美元，投資標的由美方決定；南韓協議則是對美投資3500億美元，其中1500億用於造船產業。

台美達成協議中，台灣投資方式是以特別的「台灣模式」進軍美國供應鏈，此次政府信保金額2500億美元，政府強調並非實際支出，是屬於融資工具。

國泰證期顧問處協理蔡明翰說明，「它有個好處就是，其實對象是可以選擇的，不代表任何人來申請都要他給通過，簡單的概念就是，沒有競爭力、毛利率偏低的，都是不會過去美國的。」

「信保」讓政府屬於被動角色、保有彈性，綠營更強調「台灣模式」的產業投資，完全由企業自主規劃，等於不受美國政府項目清單限制，但國民黨也擔心，恐怕也會造成台灣半導體產業鏈「外移」美國。

國民黨立委牛煦庭指出，「過去信保貸款、信用保證，大部分都用來協助台灣的中小企業，而且額度從來沒有到。2500億美元這麼誇張，但問題是現在2500億美元協助科技業，讓資本往外移不說，我們台灣中小企業怎麼辦？他們能跟著去嗎？」

民進黨立委吳思瑤說，「為什麼真的不能為自己的國家說一聲恭喜、說一聲加油呢？獲利分潤的模式上，台灣對美的2500億美元自主投資，由企業民間來發動，而所獲得的獲益100%是台灣的企業。」

除了政府2500億美元的信保支持，台灣也要對美投資2500億美元，但相較韓國的GDP為1.7兆美元、日本超過4兆美元；我國GDP約8844億美元，台灣對美投資的占比不低，外界也擔心10年內台灣會因此「失去矽盾」，但美國智庫學者華特斯強調「不會發生」。

哈德遜研究所國際經濟專家華特斯表示，「這些措施只是簡單地補足未來10年的需求增長，而不會取代現有的晶片製造需求，而現有需求依然會高度依賴台灣。」

華特斯表示，可以理解每當有台灣在美國的大型投資公告時，總會有不少批評，但認為這應該被視為台美關係的進一步發展，更以拜登時期的「21世紀貿易倡議」為例，認為此次協議，對台美經濟的未來更有利。

