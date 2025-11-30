以台灣為目標？研究曝中共儲備近3500枚火箭 專家驚「俄助中強化奪島戰力」

​陸委會10月份「大陸情勢季報」軍事篇指出，中國近期疑似投入大規模人力、在東部沿海進行建設，且據美國國防部研究發現，中共火箭軍的武器儲備在過去4年內急遽增加，目前已經約達3500枚，為向台灣、美國同時傳遞統一決心，被視為一種強烈政治訊號。

美國國防部估計，中國火箭軍的核飛彈、常規飛彈等武器儲備，數量已達到約3500枚，即在過去4年內增加近五成，雖然不確定多少飛彈以台灣為目標，但可以確定的是，中國火箭軍飛彈旅近年建造、布署的基地和發射架，多位於東部沿海地區。華府研究人員示警，中國此舉是在威嚇台灣「抵抗毫無意義」，更是向美國傳遞「他國無法干預」的訊號。

陸委會說明，除了中國在東部沿海地區的大規模建設之外，多方消息均顯示「俄羅斯出手協助」，包含提供整套武器裝備、為操作人員和技術人員提供全周期裝備使用與培訓，甚至是轉讓相關技術；簡而言之，俄羅斯正在替中國提升符合奪島作戰需求的空降和特種作戰能力。

另外陸委會也補充，中國不僅向俄方採購37輛輕型兩棲突擊車、11輛輕型兩棲反坦克自走火炮、11輛空降裝甲運兵車以及數輛指揮偵察車及指揮車，更以「改裝和性能升級需求」為由，要求俄方提前交貨。

值得一提的是，俄方除了將可投放空降突擊車、自走砲、裝甲運輸車、偵察指揮車的伊爾-76 型（IL-76）遠程運輸機和伊爾-78 型空中加油機空投系統列為對中軍售項目之外，還一併提供武器彈藥。

