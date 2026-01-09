以哈互控違反停火協議 以色列再空襲加薩釀8死

儘管停火協議生效，但以哈雙方持續互控對方違反協議。

加薩地帶民防部門表示，過去24小時，以色列空襲加薩，造成至少8人死亡，其中包括4名兒童。（戚海倫報導）

英國廣播公司BBC報導，以色列和哈瑪斯都指責對方，違反了加薩脆弱的停火協議。加薩衛生部表示，從美國斡旋的停火協議在去年10月10日生效以來，以色列軍隊已經在加薩殺害了至少425名巴勒斯坦人。

加薩目前的停火協議，已經基本停止了以哈之間的戰鬥，儘管雙方都指責對方，頻繁違反停火協議。這是美國總統川普提出的22點加薩和平計畫的第一階段，計畫包括釋放以色列人質換取關押在監獄的巴勒斯坦人，但從那之後，這項計畫停滯不前。

批評人士認為，以色列總理尼坦雅胡可能試圖拖延相關計畫進程，轉而推動哈瑪斯在以色列軍隊撤出現有防線之前解除武裝。尼坦雅胡遭到指責，不願意認真看待巴勒斯坦人的政治未來問題。哈瑪斯官員說，全面解除武裝應該與建立獨立巴勒斯坦國的進程同步進行。