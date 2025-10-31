以哈停火3週仍衝突不斷 多國外長將商討應對措施

以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯(Hamas)10月10日宣布停火，為雙方持續2年的戰爭劃下句點。儘管如此，加薩走廊(Gaza Strip)仍不時傳出零星衝突。加薩衛生當局指出，以色列軍方今天(31日)連續第四天襲擊加薩，造成3人喪生，對脆弱的停火協議帶來考驗。

以色列聲稱致力於遵守停火協議，但根據加薩北部居民通報，以軍今天仍持續以大砲和槍枝進行攻擊。

以哈停火至今已經過3週，但衝突仍持續上演。28至29日期間，以色列以士兵遇襲身亡為由，對加薩進行報復性轟炸，造成104人死亡。

土耳其外長費丹(Hakan Fidan)今天(31日)表示，多國外長將於11月3日召開會議，討論加薩停火與組建維和部隊等後續事宜。