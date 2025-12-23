以國安風險為由 川普政府「喊卡」所有美國離岸風電計畫 3州官員跳腳

美國總統川普。 圖：達志影像 / 路透社(資料照)

[Newtalk新聞] 華爾街日報報導，川普政府周一（22 日）叫停了美國所有離岸風電項目的建設，離岸風電被視為川普本人最不喜歡的產業之一。

美國內政部表示，由於戰爭部於近期完成的機密報告中，指出離岸風電建設存在國家安全風險，已暫停從馬薩諸塞州到維吉尼亞州 5 個在建項目的聯邦租賃合約。風電產業屬於美國新興產業，不過近年因成本飆升，而面臨財務困境。此為川普迄今針對蓬勃發展的美國製造業所採取的最嚴厲措施。

內政部長道格．伯古姆（Doug Burgum）表示，「今天行動目的，在於應對新興的國家安全風險，包括相關敵方技術的快速發展，以及靠近我們東海岸人口中心的大型離岸風電項目所產生的漏洞。」

受此消息影響，主導其中兩個計畫的沃旭能源（Ørsted）股價下跌逾 11%。另外，負責維吉尼亞沿岸計畫的主導開發商道明尼能源（Dominion Energy）股價跌 3.7%，一度成為標普 500 指數中表現最差的公司。

沃旭能源表示，該公司正在遵守相關命令，並被告知暫停未來 90 天在外大陸架上的所有工作，政府「保留延長 90 天暫停期的權利」。並表示，公司正與合作夥伴一起評估所有可能的方案，以盡快解決此事。「這包括與海洋能源管理局和其他許可機構進行溝通，以及評估潛在的法律訴訟途徑。」

道明尼能源則稱，其項目「對美國國家安全至關重要」，對於滿足維吉尼亞州快速增長的電力需求也至關重要。該公司表示，他們收到一封信函，告知他們暫停施工將持續 90 天。

康乃狄克州的民主黨籍州長賴蒙特（Ned Lamont）透露，已與伯古姆通話。對方告知，相關國安疑慮在於地面雷達系統恐遭到干擾。賴蒙特轉述柏根的說法：「我們會盡快查明情況，但在此前，可能一切都得先停下來。」他表示，「我只是覺得他們是在編造理由，這真的是一個非常難打交道的團隊。」

維吉尼亞州共和黨眾議員珍．基根斯（Jen Kiggans）表示，她對這消息「深感失望」，並稱她幾個月來一直與州政府和州長格倫．揚金（Glenn Youngkin）合作，試圖保護該項目。 「我將繼續努力確保維吉尼亞州的近海風電計畫得以完成，尤其是在電力用戶已經為此付費的情況下，」基根斯說。

馬薩諸塞州民主黨州長莫拉．希利稱此舉「非法」，並表示，她正在與受影響的州和開發商密切合作，以確保項目完成。她批評，「這會導致人們在假期期間失業」。

