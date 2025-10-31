以國爆大規模抗議！極端教派哈雷迪近7千人逃兵 稱祈禱就是對國家貢獻

編譯曾宜婕／綜合報導

以色列爆發大規模抗議演變成暴力衝突！據《以色列時報》（The Times of Israel）30日報導，約20萬人名「哈雷迪」（Haredi／Haredim）的極端正統猶太教徒（ultra-Orthodox Jews）上街抗議徵兵制。據報導，哈雷迪猶太人長期以來受服兵役豁免，但自2023年條例到期後，法院裁決哈雷迪教人需遵守兵役制，然而在裁決後仍有許多人逃兵遭逮捕，以哈戰爭開打以來，哈雷迪猶太人逃兵爭議逐漸升高，哈雷迪教人對於警方先前的大規模逮捕的不滿最終引發抗議。

廣告 廣告

約20萬人名「哈雷迪」（Haredi／Haredim）的極端正統猶太教徒（ultra-Orthodox Jews）上街抗議徵兵制。（圖／翻攝自X平台 @Zionist_faithfu）

以色列人民對哈雷迪徵兵豁免特權不滿

以色列國內多數年滿18歲的青年，無論男女都必須服兵役。然而，哈雷迪因嚴格教規原本有徵兵豁免權，但《安全服務法》豁免當兵的條例已於2023年6月到期。隔年，以色列高等法院裁定哈雷迪猶太青年必須遵從兵役制，儘管裁決已判定，仍只有少數哈雷迪猶太人入伍，據報導，這段期間共有870位哈雷迪猶太青年因逃兵遭逮捕，但實際逃兵人數卻高達6975人。

《紐約時報》30日報導指出，讓許多以色列人不滿的是，哈雷迪教派領導人聲稱遭逮捕原因是因為「閱讀教派的經典妥拉（Torah）」，而非「逃兵」。2023年10月以哈戰爭開打後，以色列士兵傷亡慘重，國防部以國安為由擴大徵兵需求，需要增加12萬名作戰士兵，也引發國內民眾長期以來對哈雷迪徵兵豁免特權的憤怒。

哈雷迪（Haredi／Haredim）極端正統猶太教徒（ultra-Orthodox Jews）是何方神聖？

哈雷迪猶太教（Haredi／Haredim）又稱極端正統猶太教徒（ultra-Orthodox Jews），是猶太教正統派中最保守的一支。他們的穿著風格特殊，女性穿著樸素的長裙，頭戴頭巾；男性則穿著黑色西裝或大衣，戴著寬大的皮帽。哈雷迪猶太教的生活與世隔絕，只進行「必要的」經濟往來，以維持純潔不受世俗汙染。這樣的生活方式可以回朔到19世紀的歐洲，早期的哈雷迪派猶太人擔心現代化會分散猶太人對宗教學習的注意力。

1948年以色列創國初期，為了重建在納粹屠殺中遭重創的妥拉經典學者，政府免除哈雷迪教派服兵役，當時教徒只有幾百人，但現在哈雷迪教徒已經佔1000萬以色列人口中的13%。

強制徵兵恐使以色列政府分裂

然而，強制執行哈雷迪猶太人徵兵制可能導致以色列政府內部分裂。報導指出，以色列總理納坦雅胡長期以來仰賴極端正統教派的支持以掌握權力。據報導，以國政府正在通過一項法案，旨在解決軍方需求的同時又能保有納坦雅胡右翼和宗教保守派的政治勢力。批評指出，這項法案只會讓哈雷迪猶太人繼續逃兵，對於不服從兵役者處以最小罰則。

哈雷迪教徒服兵役爭議兩極

許多以色列人批評哈雷迪教徒「享受國家福利，卻拒絕執行公民義務」。然而，哈雷迪教派認為，軍隊作為世俗機構，無法支持他們嚴格的宗教生活方式，他們認為透過閱讀經典和祈禱就是對國家安全的貢獻。據紐時報導，在抗議現場，有人高舉標語「一個男孩參軍就是在逃避為上帝效力，這是對以色列上帝的背叛」。

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

簽約前先悅龍心！川普亞洲行金光閃閃 CNN：真的有效

韓美會談達成協議內容一次看 韓央行總裁李昌鏞：非常成功的協商

暫停33年後突然重啟！川普喊展開核試 中國：盼美遵守禁核試條約

荷蘭有望迎首位同志且最年輕總理 超越早前呼聲高的「荷版川普」

