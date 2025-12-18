以埃達天然氣協議 助區域穩定

記者施欣妤／綜合報導

以色列17日與埃及達成一項價值350億美元（約新臺幣1.1兆元）的天然氣協議，有望緩解雙邊緊張關係。美國總統川普近期也積極號召兩國召開峰會，推動中東區域和平。

以色列總理尼坦雅胡表示，在解決數項問題後，與埃及達成「史上最大規模天然氣協議」，將有助區域穩定。他說，「此舉大幅強化以國作為區域能源強權的地位」，同時鼓勵更多企業投資以色列經濟海域的天然氣探勘作業。

美國「有線電視新聞網」（CNN）引述以色列消息人士指出，以國多次延後批准這項協議，但最後在川普政府施壓下拍板定案。

川普目前正積極推動尼坦雅胡與埃及總統塞西舉行峰會，以擴大「亞伯拉罕和平協議」（Abraham Accords）框架，進一步促進以色列與阿拉伯國家關係正常化。

以埃1979年簽署和平協議，為以色列與阿拉伯國家首份和平協議，也結束2國持續30年的戰爭狀態，但雙方領袖已近10年未公開會晤。

以國8月與美國能源公司雪佛龍簽約，在2040年以前或合約金額全數履行為止，從蘊藏量約6000億立方公尺的以國「利維坦」氣田，向埃及出售約1300億立方公尺天然氣。

尼坦雅胡（中）宣布與埃及達成天然氣出口協議。圖為他視察「利維坦」氣田。（達志影像／歐新社資料照片）