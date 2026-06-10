以大自然為教室！桃園青溪附幼翻轉傳統課堂 成果展見證孩子蛻變

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青溪附幼將於虎頭山創新園區展覽館舉辦「114學年度學習成果展」。圖：教育局提供

桃園市青溪國小附設幼兒園將於明(11)日上午9時30分至下午15時，在虎頭山創新園區展覽館舉辦「114學年度學習成果展」，以「虎頭山旁的野孩子」為主題，呈現孩子走進校園、社區與自然場域的學習歷程。

由孩子擔任小小導覽員，帶領來賓認識他們眼中的虎頭山與學習故事。圖：教育局提供

此次成果展結合虎頭山、南崁溪及校園周邊環境，透過觀察、探索、行走與合作，引導幼兒從真實生活經驗中累積能力。青溪附幼表示，課程以「CARE」教學模式為核心，從連結感受、實踐行動、合作互助到同理關懷，陪伴孩子在自然與生活情境中學習成長。

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此外，課程融入「野・冶・YA」教育理念。「野」代表重新打開孩子的感官與探索本能，走進自然、重新感受生活；「冶」代表孩子在挑戰、試誤與行動中，慢慢鍛鍊解決問題與面對困難的能力；「YA」則象徵孩子在理解情緒、安放自己後，再次充滿力量地出發，展現自信與喜悅。

成果展當天，除了幼兒開場表演《青溪的孩子愛唱歌》外，也將由孩子擔任小小導覽員，帶領來賓認識他們眼中的虎頭山與學習故事。教師團隊表示，觀察到孩子們儘管生活豐裕，但親近大自然並面對野外挑戰的機會卻愈來愈少。因此，想透過「走出去、帶回來、再走出去」的課程理念，讓孩子重新找回感受力、行動力與同理心。

從校園中的鳥類觀察區，到虎頭山步道的健走挑戰；從一句「老師，我聽到小鳥在叫」，到學習等待同伴、照顧自己的情緒，孩子們正一步一步長出屬於自己的力量。青溪附幼希望透過此次成果展，讓更多人看見幼兒教育不只是知識學習，更是孩子與生活、自然及自我重新連結的重要歷程。

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