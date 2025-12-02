以太子集團案為鑑！北市強化預警機制 研議和中央建立協作管道

台北市長蔣萬安(左)與警察局局長李西河(右)答詢。(記者張嘉明攝)

〔記者董冠怡／台北報導〕太子集團因跨國詐騙洗錢被美國和英國制裁，台北市議員耿葳今天在市政總質詢質疑，台灣上月初才發動搜索，痛批政府無積極作為阻絕龐大資金流動，讓詐團在台北落地生根。針對太子集團案例，市警局刑警大隊表示，已召開跨局處會議，研議事前預警與資料保存，加強預警和通報聯防機制，同時研議與中央建立地方協作管道，縮短反應時間。

耿葳說，太子集團2016年起陸續在台設立空殼公司，假公司之名行詐騙洗錢之實，有12家公司設立在台北市，資本額最高的3家都在大安區，最高達1億5000萬元，其他空殼公司資本額均為10萬元，卻大量購置豪宅、豪車及車位，檢調扣押物價值45億餘元，市警局在這次查辦跨國洗錢詐騙案的角色定位是什麼？

廣告 廣告

市警局表示，市府上月舉行跨局處會議，針對太子集團案例研議事前預警與資料保存，以供中央日後啟動洗錢防制及偵查措施時參考。目前由警察局擔任統籌單位，研擬跨境洗錢高風險態樣指標，就公司商業登記、不動產持有、員工投保、營運等情形盤點，辨識高風險公司集團，列為加強預警及通報聯防對象。

此外，市警局指出，同時研議與中央建立地方協作管道，如中央於監理或洗錢防制作業中發現涉及台北市的異常個案，將即時通知查證，台北市並就預警名單及異常態樣主動回饋中央，雙向協同處理個案和更新資料，縮短反應時間。偵查部分則由台北地檢署指揮，持續掌握跨國制裁情資，依查扣的帳戶資料、電磁紀錄及相關文書，持續向上追查資金來源及在逃共犯。

台北市議員耿葳。(記者張嘉明攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

「送老婦32元電鍋」涉貪起訴 兢兢業業34年清潔員一審宣判

獨家》艋舺喋血！天道盟大咖「黑狗」雙腿腳筋斷 2嫌冷笑留原地就逮

替義父完成心願？「南萬華教父」剛辦完告別式 義子砍斷仇家腳筋

柯文哲涉貪案聲請辯論、宣判全程直播 北院合議庭裁定宣判後5日內「公開播送」

