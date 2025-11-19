以失去的不只是中東空優! 美將賣沙F-35 德媒 : 以沙簽和平協議恐更加渺茫

沙烏地阿拉伯成為美國非北約主要盟國。 圖：翻攝自白宮官方X

[Newtalk新聞] 德國《世界報》網站 18 日刊登題為《這筆交易會動搖以色列的核心優勢，而且以色列可能失去更多》的文章。

《世界報》指出，F-35 是世界上性能優異的戰鬥機。除北約成員國外，只有少數國家擁有這種武器。土耳其總統艾爾段求購多年而不得。在中東，目前只有以色列裝備了這種戰鬥機。

現在，美國總統川普不顧以色列總理納坦雅胡政府的警告，決定向沙烏地出售 F-35 戰鬥機。這等於是拋棄了美國安全政策一項沿襲了數十年的原則，即在向中東其他夥伴提供武器時絕不動搖以色列的戰略優勢。畢竟，這種優勢是以色列安全戰略的組成部分。然而，在川普與沙烏地王儲穆罕默德會晤後，以色列可能失去的遠不只是在中東的空中優勢。

美國總統川普 17 日表示，將批准向沙烏地阿拉伯出售 F-35 隱形戰鬥機，引發中東及美國政界高度關注。 圖：翻攝自 @Osint613 X 帳號

《世界報》表示，除了經濟議題和在人工智慧領域合作外，這次會晤還涉及建立防務聯盟。這一防務聯盟涵蓋出售 F-35 戰鬥機和美國向沙烏地提供基本的安全保障。

而這對以色列來說就成了戰略難題：與沙烏地簽署和平協議是以色列外交政策幾十年來的主要目標，但這可能因此變得更加渺茫。

難點在於，沙烏地要求以色列對巴勒斯坦人落實「兩國方案」，但以色列總理納坦雅胡拒絕。這個難點依舊存在，而且在加薩戰爭造成巨大破壞之後，沙烏地就更不能在這個問題上讓步了。

以色列國防軍在加薩巡邏。 圖：翻攝自 X 以色列戰爭

《世界報》強調，讓沙烏地有動力與以色列實現關係正常化的，始終是川普承諾美國會給予回報，提供全面的安全保障和在民用核技術領域的合作。川普的軍售決定表明，他並沒有按照以色列的意願來定位其海灣政策。

如果沙烏地人可以一步步拿到他們一直以來想要的一切，那麼他們與以色列締約的理由就會越來越少。

