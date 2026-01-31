以委內瑞拉為鑒 國防部：凸顯加速打造台灣之盾重要

（中央社記者吳書緯台北31日電）美軍本月初突襲委內瑞拉逮捕時任總統馬杜洛，引發各界對中國如法炮製的憂慮。國防部戰規司長黃文啓表示，此舉凸顯台灣之盾必須加速建構的重要性，雖然委國防空網無法和台灣相比，但敵人攻擊手段日益精密，打造台灣之盾對於提升防護會有更好效果。

國防部發言人孫立方中將、戰略規劃司長黃文啓中將日前接受民視「新聞觀測站」主持人劉方慈訪問，節目於今天下午播出。

針對立法院民眾黨團所提保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案和行政院版的差異，黃文啓舉例，人工智慧輔助與C5ISR系統在民眾黨版完全沒有，雖然這個部分在特別預算的占比很低但重要性很高，因為系統讓國軍可以從防空到地面作戰以人工智慧進行快速決策，且建立區域性通聯，達成去中心化指管。

黃文啓說明，若特別預算沒有人工智慧與C5ISR系統的項目，將會造成買了很多武器但還是各自作戰的狀況。

美軍本月初突襲委內瑞拉首都卡拉卡斯逮捕時任總統馬杜洛（Nicolas Maduro），引發各界擔憂中國對台進行類似突襲。

黃文啓表示，委內瑞拉的事情更凸顯建立台灣之盾要加速建構的重要性，雖然台灣目前已經建立強大的防空網，但是國軍指管效能仍有待提升，當敵人攻擊手段越來越精密，能力越來越強時，需要建立快速感知、靈敏決策以及有效攔截的系統，這也是人工智慧輔助與C5ISR系統重要的原因，因為其中的指管環節是支撐台灣之盾的立即性指管。

黃文啓進一步說，因為防空接戰是分秒必爭甚至微秒必爭的情況，現有系統還有再進步空間，若能在特別預算中獲編預算，打造完備的台灣之盾，對於防護中共的猝然突擊或大規模攻擊，能展現更佳效果。

對於中共去年底對台發動軍演，孫立方表示，從中共2022年開始對台軍演，可以看到中共對台軍演所施壓方式越來越強、力道越來越大、手法越來越精細，目的是「不戰而屈人之兵」，希望用最小的成本讓台灣沒有辦法抵抗，除了軍演還包含訊息操作等。

孫立方說，中共的目的是希望改變台灣人的想法，也改變中國人民的想法、改變周邊國家的想法，目的是要讓台灣放棄抵抗，達到直接奪取台灣的目的。（編輯：林淑媛）1150131