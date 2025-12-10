以子之矛攻子之盾 高市早苗用民主黨13年前主張回應在野質詢

日本首相高市早苗。 圖：翻攝自 X

[Newtalk新聞] 自民黨高市早苗不久前在日本維新會的支持下成功組閣，對方的條件之一是以裁減眾議院員額推動國會改革。面對在野最大勢力立憲民主黨的反彈，高市早苗稍早用該黨前身-民主黨13年前的主張，予以回覆。

《朝日新聞》報導，立憲民主黨籍的奧野總一郎在今（10）日上午舉行的眾議院預算委員會會議上，質詢自民黨和日本維新黨為何同意將眾議院席位減少10%（至465席）？

高市早苗回覆道：「昔日，民主黨曾經提交法案，要求減少約10%的席位。我們討論了這個比例是否合理。」

民主黨執政期間，曾於2012年向眾議院提交一項法案，要求將單一選區議席「0増5減」（增加0席，減少5席），並將比例代表制選區議席減少40席，以糾正「一票の格差」（票票不等值）的問題。

民主黨下野後分裂，立憲民主黨是最主要的繼承者。高市早苗以民主黨昔日的主張回覆立憲民主黨，毋寧是以子之矛攻子之盾。

針對高市首相的回應，奧野反駁道：「那是十多年前的事了，當時多黨制尚未普及。人口結構也發生了變化，現在的議席集中在城市地區。我對此並不完全信服。」

