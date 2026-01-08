以存貨名義詐1.2億 前上市公司董座遭訴 3

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

曾以鋁合金產品聞名的上市公司廷鑫興業，其顏姓董事長佯稱公司有價值16億元存貨，詐得某公司1.2億元，並將應歸屬於其他公司的款項挪作清償其個人債務，台中地檢署偵查後，今（8）日依違反證券交易法之加重證券詐偽、虛偽記載財務報告、背信等罪嫌起訴顏某。

檢方起訴指出，顏某涉嫌以廷鑫公司112年11月30日之不實財務資訊，佯稱擁有新台幣16 億元存貨（占總資產比例47.1%），使被害人某公司等陷於錯誤而交付財產，被害金額合計1億2000萬元；復將歸屬於其他公司之款項挪作清償其個人債務使用。

此外，廷鑫公司財務狀況所涉存貨金額達16億元部分，實則該公司自112年8月1日起，台南廠區及保稅倉庫僅剩零星存貨，但是其顏姓董座迄今未能提出合理說明及可供查核之佐證資料，在該公司於113年11月19日正式終止上市前影響公司股票交易秩序，進一步侵害投資人及本案被害人之財產權益。

中檢表示，檢察官黃裕峯、陳東泰指揮調查局新北市調查處、重案支援中心檢察事務官及保四總隊共組專案小組展開偵辦，持續蒐集、比對財務報表、保稅倉庫進倉等證據資料，於114年12月11日前往顏某位於台中市西屯區之居所、廷鑫公司台南廠房等處執行搜索，並向法院聲請羈押禁見被告顏某獲准。

檢察官偵查認定，顏某涉犯證券交易法第171條第2項、第1項第1款所定犯罪獲取之利益達1億元以上之加重證券詐偽、同法第174條第1項第5款之虛偽記載財務報告、刑法第342條第1項之背信等罪嫌，向台中地院提起公訴。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

