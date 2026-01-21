以學習為本的 AI ALL IN 新北攜手國教院、均一共創學習新紀元

教師講解AI筆記本之操作（新北市教育局提供）

記者蔡琇惠／新北報導

因應生成式AI快速發展對教育現場帶來的轉變與挑戰，新北市教育局攜手國家教育研究院及均一教育平臺展開跨界合作，以龍埔國小作為合作研究場域，推動生成式AI融入教學與學習歷程，包括協助教師備課、學生自主學習並建立個人化AI智慧學習新模式，透過實證研究為未來AI教育政策發展奠定基礎。

新北市教育局長張明文表示，AI時代來臨，教育治理須同步回應科技創新與學習公平雙重目標。新北長期布局AI教育基礎，並於2026年進一步提出「AI ALL IN」整體願景，從校園硬體建置、行政智慧化、課程研發到師資專業培力，系統性推動AI融入教育現場。本次與國教院及均一合作，期望透過研究成果，作為全國推動AI教育的重要政策參考。

國教院院長林從一指出，這是國教院首度以生成式AI為核心的教育研究計畫，透過與新北市及均一教育平臺的深度合作，建構以「人為本」與「AI倫理」為核心的政策實踐模式，並針對AI輔助個人化學習提出具體可行的系統性解方，協助政府在科技快速演進下，穩健推動教育轉型。

均一教育平台董事長呂冠緯強調，此次合作匯聚教學現場、研究專業與教育科技三方能量，新北市開放第一線教學場域，國教院提供嚴謹研究支持，均一則以平臺與AI技術促進教學落地，讓教育決策更有依據，也讓創新理念能在校園中實際發生。

龍埔國小校長張伯瑲說明指出，本次合作研究運用均一平臺「AI筆記本」功能，協助學生在學習過程中即時獲得引導與回饋，針對個別學習困難提供支持，逐步縮小學習差距。當學生遇到不懂的地方，可以透過 AI 筆記本進行對話互動，釐清觀念、整理思路；教師則引導學生學習如何提出好問題，培養自主學習與思考能力。透過學習歷程數據與回饋機制，也能觀察學生是否更投入學習，讓AI成為幫助孩子學得更好助力。

教師引導學生使用AI筆記本（新北市教育局提供）

教育局強調，AI並非取代教師，而是協助教師回歸教學本質。教育局近年積極推動AI融入教學與行政作業，並透過「親師生平臺」單一帳號系統，整合超過130項學習資源，包含均一、因材網、PaGamO與學習吧等，逐步建構安全、有效且具倫理意識的智慧學習環境，陪伴師生在AI時代中穩健前行。