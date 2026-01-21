以學習為本AI ALL IN推動教育轉型

使用均一平台遇到困難可隨時呼叫AI筆記本。（圖：新北市教育局提供）

因應生成式AI的快速發展對教育的影響，新北市教育局昨（二十一）日表示，與國家教育研究院及均一教育平臺展開合作，選擇龍埔國小作為研究場域，推動生成式AI在教學與學習中的應用。這項合作旨在協助教師備課、促進學生自主學習，並建立個人化的AI智慧學習模式，為未來的AI教育政策發展提供實證基礎。

教育局長張明文表示，隨著AI時代的來臨，教育治理需同時回應科技創新與學習公平的需求。新北市長期致力於AI教育的基礎建設，計劃於二○二六年提出「AI ALL IN」的整體願景，涵蓋校園硬體建設、行政智慧化、課程研發及師資培訓，系統性推動AI融入教育。此次與國教院及均一的合作，期望研究成果能成為全國推動AI教育的重要參考。

國教院院長林從一指出，這是國教院首次以生成式AI為核心的教育研究計畫，透過與新北市及均一教育平臺的合作，建立以「人為本」與「AI倫理」為核心的政策實踐模式，並針對AI輔助個人化學習提出具體解決方案，協助政府在科技快速演進的背景下推動教育轉型。

均一教育平臺董事長呂冠緯強調，此次合作結合了教學現場、研究專業與教育科技的力量，新北市提供第一線的教學場域，國教院提供研究支持，而均一則利用平臺及AI技術促進教學，讓教育決策更具依據，並使創新理念在校園中實現。

龍埔國小校長張伯瑲表示，此次合作研究運用均一平臺的「AI筆記本」功能，協助學生在學習過程中即時獲得指導與回饋，針對個別學習困難提供支持，逐步縮小學習差距。當學生遇到不懂的地方，可以透過AI筆記本進行互動，釐清觀念、整理思路；教師則引導學生學習如何提出好問題，培養自主學習與思考能力。透過學習數據與回饋機制，也能觀察學生的學習投入，讓AI成為幫助孩子學習的助力。