以學霸之姿考上台大！醫科女神馮琪淯近況曝 傳要當住院醫師
生活中心／倪譽瑋報導
被鄉民封為「醫科女神」雄女（高雄女中）學霸馮琪淯（小馮），過去以優異成績考上台大醫學系，在2018年時掀起網路話題。歷經多年研修，如今馮琪淯似乎會投入醫界，日前她的學長PO文透露，台大醫院住院醫師已放榜，馮琪淯申請的是耳鼻喉科，但是否錄取？台大醫院榜單僅供申請人查詢，未對外公布。
從校排400名到榜首 馮琪淯「戀愛激勵」引發熱議
馮琪淯就讀高雄女中，2018年以全校第一名考上台大醫學系，當時她以亮麗外表被網友封為「台大醫科女神」。過去她接受媒體訪問時曾透露，自己在高一時成績普普，僅校排400多名，但高二時與就讀高雄中學的魏同學談了一場戀愛後，設定了「一起考上台大醫科」的目標共同努力，得知自己是雄女榜首時非常驚訝，也感謝男友的鼓勵。
遺憾的是魏同學並未考進醫學系，隔年網路傳出馮琪淯與他分手。2020年又傳出馮琪淯已休學；針對休學傳言，馮琪淯澄清，自己剛升上大三，未來還有4年，目前最重要的就是「想辦法把課業顧好」，可見她雖然是話題人物，但本人生活相當低調。
學長曝醫科女神近況 申請台大醫院「耳鼻喉科」住院醫師
到了今（2025）年，馮琪淯的學長在社群發文分享，醫師、醫學生專屬匿名社群「A-Pen」上有公告，台大醫院住院醫師已放榜，但沒有公布榜單，只讓申請當事人查詢，並透露「當年紅極一時的小馮申請ENT（耳鼻喉科）」。
貼文曝光引發討論，「ENT賺錢科呀」、「時間過真快，想不到小馮也當R（Resident，住院醫師）了」、「（小馮）沒在台大PGY（畢業後一般醫學訓練），要申請台大小科有難度吧」、「讓我們猜猜這次台大外科會到第幾招」。
