以客語提升友善醫療環境 竹榮醫師有效縮短醫療距離

內視鏡室蔡志奇主任看診。





打造更具溫度的醫療服務環境，臺北榮民總醫院新竹分院腸胃科蔡志奇醫師努力學習海陸腔客語，並通過客語能力認證，文章引起大批客家鄉親的共鳴，獲新竹縣長於個人臉書分享與肯定。蔡醫師長期服務竹東地區，深感語言能大幅縮短醫療距離，因此主動投入學習在地語言，為打造更友善、更貼心的就醫環境努力。

蔡志奇醫師表示，本身雖然是客家人，但家庭語言的形成其實有一段文化脈絡。祖父早年來自橫山沙坑，原本講的是海陸腔；因家族搬遷定居頭份鎮，父母親入境隨俗改用四縣腔，認為這一生只會說四縣腔。然而，五年多前因緣際會到竹東服務時，大家都是客家鄉親，四縣腔應該能溝通。投入醫療臨床後才發現，竹東鄉親均以海陸腔為主，雖能互相理解，但要真正講得自然、貼近在地並不容易。

蔡醫師笑稱，從小只接觸四縣腔而言，與海陸腔民眾自然對話確實充滿挑戰，語言不是目的，而是拉近醫病距離的一座橋。為了打造更安心、友善、親切的醫療環境，投入大量時間努力學習海陸腔，善用通勤時聽客語電台、門診時向阿公阿婆對話練習（也常被熱心糾正）、向同事請教、回家後向精通兩種腔調的父親請益。在持續學習的過程中，不僅提升語言能力，也更加理解地方文化與族群差異。

北榮新竹分院陳增基院長表示，蔡志奇醫師展現出醫療人員對病人的關懷，不僅停留於疾病本身，而是以文化理解、語言友善與同理心來提升醫療品質，並與政府推動的「客語友善環境」政策相符。





