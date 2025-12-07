以實力而非對抗嚇阻中國！ 美戰爭部長：華府無意改變台灣現狀
美國戰爭部長赫格塞斯今天（7日）出席「雷根國防論壇」時表示，華府無意改變台灣現狀，美國追求的不是支配，而是力量平衡，將以實力而非對抗來嚇阻中國，「我們會保持強大，但不會有不必要的對抗」。
赫格塞斯表示，美國在印太地區的嚇阻不是為了支配中國，而是確保中國無法主宰美國或盟友。川普政府追求穩定的和平、公平貿易及相互尊重的關係。希望能讓所有國家共享印太和平的力量平衡，使印太地區的貿易能開放且公平流動。
針對美國總統川普和中國大陸國家主席習近平明年將互訪，赫格塞斯表示戰爭部秉持同樣立場，擴大和中共解放軍的軍對軍溝通管道，降低緊張避免衝突。赫格塞斯說，美國將確保美軍強大到侵略不會被考慮，讓和平成為首選，在第一島鏈及整個印太地區維持持續作戰能力，並產生嚇阻。
其他人也在看
宏都拉斯大選親中總統無望 「白蝦外交」斷支持度
即時中心／林韋慈報導宏都拉斯「棄台投中」後，白蝦出口量呈現急速下滑。根據最新統計，台灣自瓜地馬拉、巴拿馬、尼加拉瓜及沙烏地阿拉伯等四國的白蝦進口額已超越去年，顯示台灣「白蝦外交」初見成效，進口市場版圖明顯擴張。民視 ・ 12 小時前 ・ 127
日本抗中戰略被大讚！前大使曝「1手段」讓各國承認台灣
國際中心／張予柔報導日本首相高市早苗日前拋出「台灣有事」言論後，引發中國一連串施壓動作，但日本政府態度堅定，絲毫沒有退縮跡象。德國媒體近日分析指出，日本在面對中國時展現出的沉著與彈性，正成為歐洲國家研究的對象，尤其是十年前便開始布局的「降低對中依賴」戰略，更被視為重要借鏡。前日本駐澳洲大使受訪時也呼籲，西方應更緊密地展現共同立場，告訴北京「若中國對台動武『一中政策』就會立即終結」，各國就會在外交層面上承認台灣。民視 ・ 17 小時前 ・ 169
郭正亮：美國因「戴維斯窗口」不敢開戰 台獨之路己成死路
前立委郭正亮昨（6日）預言台獨之路已經是死路，主要原因在於美國供應鏈供給不上西太平洋任務需求，美國在西太平洋軍力暫時處於落後的局面，所以美國不能和中國大陸開戰，意即美軍前印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）提出的「戴維森窗口」出現了。中天新聞網 ・ 56 分鐘前 ・ 19
鏡觀／賴總統的「準備」
賴清德有一個獨特的能力，他會讓好好的一件事變調，特別是當他認真想團結國家的時候就會出包。上次是他中途喊停的團結十講，這次則是他上週三在總統府大陣仗的「守護民主台灣國安行動方案」記者會。鏡報 ・ 4 小時前 ・ 19
鯛魚排烏龍求償將依「國賠」 懲處最高至副局長！
高雄市衛生局日前檢驗全聯「台灣鯛魚排」時，因檢驗數值遭人為更動而導致錯誤數值被放大十倍，引發業者強烈抗議。衛生局長黃志中今（5）日公開還原整起事件過程，表示將依國家賠償法對業者進行賠償，同時追究相關人員責任，最高懲處層級將達副局長。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 21
共軍「百艦齊發」大規模部署東亞海域 總統府籲中方克制｜#鏡新聞
路透社4日報導，中國軍艦與海警船，最近在黃海、東海、南海及西太平洋，部署數量一度超過100艘，被認為超過自身防衛的需要，可能為區域安全帶來風險，甚至傳出演練對外國軍事目標的「模擬攻擊」 和「拒止」行動，總統府表示，賴總統已經請國防部與國安單位隨時掌握，也呼籲中國，應該克制行為。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 43
蕭美琴維安勤務1天2起車禍 總統府：將持續協助受傷員警
民視新聞／顏一軒、林佳彤報導宜蘭縣礁溪派出所一名24歲林姓員警，昨（5）日晚間於頭城鎮執行副總統蕭美琴車隊交管勤務時，突遭偏移車道的自小客貨車高速衝撞受傷，所幸經治療後已脫離險境轉回台北榮總觀察，而在蕭副總統返回台北之際，大安警分局一名55歲曾姓員警騎車在協助清道期間，也與從迴轉道駛出的自小客車碰撞，造成曾員右手骨折、四肢擦挫傷。對此，總統府發言人郭雅慧今（6）回應，所幸林姓員警在搶救後恢復穩定生命徵象，政府後續會持續關心並給予協助，她也強調維安工作相當辛苦，希望所有員警都能秉持安全第一的原則。民視 ・ 12 小時前 ・ 62
蕭美琴宜蘭行被疑假視察真輔選 他看「林國漳背心字樣」批：拿國家名氣操作選舉
副總統蕭美琴5日在民進黨宜蘭縣長候選人林國漳陪同下，前往宜蘭礁溪金柑果園視察生產和經營狀況，此行被在野黨質疑目的是「假視察真輔選」。對此，媒體人黃揚明在網路節目《週末大爆卦》中直批，原來行政院是會聘請宜蘭縣長候選人擔任政務顧問的，「民進黨拿國家名氣進行選舉操作，相當過份。」黃揚明指出，林國漳視察時穿著的背心上寫的並非「宜蘭縣長參選人」，而是「行政院政務顧問」......風傳媒 ・ 12 小時前 ・ 12
高雄有望綠地變藍天？吳子嘉曝民進黨若派「這人」參選：柯志恩當選機會破5成
2026年民進黨高雄市長初選戰火越燒越旺，上周末四位參選人全力催票，邱議瑩率先打出「場面牌」，號稱動員逾5萬人，前行政院長蘇貞昌等綠營大咖也到場站台。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉在節目《新聞千里馬》表示，高雄市長選舉中，國民黨立委柯志恩不排除有當選的可能性；若民進黨提名賴瑞隆，柯志恩的當選機率就過了5成。首先討論綠營台南市長選情，吳子嘉指出，台南一個西......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 3
柯文哲喊藍白合別重蹈3％、6％爭議 鄭麗文強調最大誠意與善意
今日是國民黨建黨131周年，苗栗縣黨部舉行黨慶暨主任委員佈達典禮，國民黨主席鄭麗文親自到場，宣布議長李文斌接任縣黨部主任委員並完成派令交付。鄭麗文表示，國民黨重視務實治理、照顧民生，每天拚建設、不搞鬥爭、不撕裂社會，希望為苗栗及全台帶來安定、安心、安全，並呼籲基層團隊以最強陣容迎接2026選舉。中時新聞網 ・ 20 小時前 ・ 4
鯛魚排烏龍公布懲處！衛生局長僅口頭告誡 副局長等6人被記過
高雄市府針對日前「台灣鯛魚排」檢驗出動物禁藥的烏龍事件，完成相關人員究責。衛生局長黃志中已向市長陳其邁自請處分，陳其邁則嚴厲告誡黃志中全面檢討錯誤、改善流程，並禁止再犯。此外，涉及此案的多名衛生局人員，包括副局長、主任秘書、科長及股長等，皆被記過處分，已離職的陳姓臨時人員及簡姓研究助理也被記過，至此，懲處最高層級只到副局長。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
賴總統提出維持現狀的「團結宣言」
賴清德總統昨天（6日）出席「《自由中國》的遺產與當代民主的試煉」論壇，其致詞核心其實是三件事：一是把雷震、殷海光、傅正三位前輩的民主精神，與民進黨1999年《台灣前途決議文》、2004年《族群多元國家一體決議文》相映，說明一脈相承；二是詮釋當年雷震籌組「中華台灣黨」、國名改「中華台灣民主國」的主張，自由時報 ・ 4 小時前 ・ 19
談綠桃園市長人選進度 王義川：1、2月定案
[NOWnews今日新聞]2026年九合一選舉，民進黨桃園市長人選備受矚目，包含總統府副秘書長何志偉、立委王義川、法務部次長黃世杰都被點名。對此，王義川今（6）日上午替議員參選人張銘祐站台受訪時透露，...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前 ・ 4
川普版「國安戰略」8度提台灣！顧立雄：印太和平穩定是美國最核心利益
美國川普政府公布新版「國家安全戰略」報告，提及台灣多達8次，並強調嚇阻台海衝突是優先事項。對此，國防部長顧立雄今（6）日表示，可以很清楚知道，印太區域和平穩定還是美國最大的核心利益，美國急於推動，印太周邊國家偕同產生有效的集體嚇阻，而台灣也要強化自我防衛能力跟決心。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 29
小紅書暫封鎖1年 總統府：尊重內政部決策
（中央社記者沈佩瑤台北5日電）「小紅書」APP涉詐風險高且資安檢測不合格，內政部命令暫行封鎖1年。總統府發言人郭雅慧今天受訪表示，詐騙案件無法配合政府追查，尊重內政部的決策。中央社 ・ 1 天前 ・ 1
蒲亭：烏軍須撤離頓巴斯 不自己走就被打走
[NOWnews今日新聞]俄羅斯總統蒲亭（VladimirPutin），人正在印度展開國事訪問，將於新德里出席年度印俄峰會，2國著重探討能源合作，強調並沒有受到西方制裁影響，雙方預計還會討論一些重大項...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 3
王義川爆民進黨2026桃園市長提名最新進度！何志偉：一步一腳印
2026年桃園市長選戰，各界關注民進黨會派誰挑戰現任市長張善政，民進黨立委王義川表示，相關人選應該會在1、2月才會定案，選對會也還在努力當中。對此，總統府副秘書長何志偉今天表示，自己並不清楚相關時程，現在就是一步一腳印，做好手上的工作。中天新聞網 ・ 13 小時前 ・ 發起對話
史上最危險 !? 美重大轉向 發布新國安戰略 全面遏制中國、歐洲挨罵了
[Newtalk新聞] 美國白宮於 12 月 5 日正式發布《2025年國家安全戰略》（NSS-2025），被外界解讀為川普政府在冷戰後外交政策上的一次重大轉向。新戰略在對中國、歐洲及全球戰略布局上均呈現顯著調整，被形容為美國自建國以來最具爭議與危險的官方文件之一。 根據 X 帳號 @cskun1989 的分析，NSS-2025 首次在官方文件中全面否定過去 30 年的對華接觸政策。該帳號指出，文件稱美國過去試圖透過開放市場將中國納入國際規則體系的做法「徹底失敗」，反而促成中國經濟與國力增長，並將其力量用於自身利益。文件將中國定義為印太地區及全球經濟安全的核心競爭對手，指稱中國在低收入國家建立製造體系、透過「第三國出口」規避關稅，以及推動產業補貼和技術擴張，構成對美國的「系統性挑戰」。 新戰略在對中國、歐洲及全球戰略布局上均呈現顯著調整，被形容為美國自建國以來最具爭議與危險的官方文件之一。 圖:翻攝自X帳號@rainbow78521 分析指出，NSS-2025提出要「重設對華關係」，核心原則包括互惠、公平與供應鏈重構，並呼籲將核心科技產業回流美國。文件明確指出台灣是第一島鏈的最後防線，新頭殼 ・ 15 小時前 ・ 2
挺黃呂涉違集遊法遭傳喚 朱立倫：憲法保障人民權利
台北市 / 綜合報導 台北地檢署偵辦 大罷免的 不實連署案，今年4月搜索約談時任的，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，當時的黨主席朱立倫曾發出動員令，呼籲黨 工 職人員到場聲援，還喊出要守夜，遭到警方七次舉牌驅離，並以違反集會遊行法函送法辦！北檢今（5）日以被告身分，傳喚朱立倫以及國民黨前發言人楊智伃進行說明， 朱立倫在 庭訊後強調，是在遵循憲法對人民權利的保障，也會堅持憲法規定的集會遊行保障。國民黨前主席朱立倫VS.記者說：「(被檢方傳喚有要講什麼嗎)，(覺得是秋後算帳嗎)，謝謝謝謝，謝謝啊。」保持微笑沒有正面回應，上個月才剛卸下國民黨主席職務，朱立倫今（5）日現身北檢，在律師的陪同下，以被告的身分遭傳喚說明，庭訊只花了短短半小時。國民黨前主席朱立倫說：「我們都是執行憲法，對人民權利的保障，我們會堅持中華民國憲法，規定對集會遊行的保障。」即使被告還是堅定立場，會被告就是4月17日，北檢偵辦罷免案不實連署，搜索時任國民黨台北市黨部，同步約談主委黃呂錦茹。主席朱立倫發出動員令，除了主席身先士卒，包括台北市長蔣萬安，桃園市長張善政，立委王鴻薇謝龍介都到場，大批聲援群眾擠得水洩不通，但北檢是集會遊行禁制區，警方舉牌警告了七次命令解散，台北市警中正第一分局長(04.17)說：「朱立倫先生，謝龍介先生，楊智伃小姐，警方依集會遊行法，舉牌警告。」蔣萬安講完話就離開，雖然謝龍介一度起身，要大家散步就不是集會，但不肯散去已經被蒐證，和朱立倫前發言人楊智伃，都涉嫌違反集會遊行法，被警方函送法辦偵查庭首開，謝龍介因為立法院公務請假，其餘兩人訊後請回，朱立倫，朱立倫認為這趟來是履行，中華民國憲法對人民集會遊行的保障，楊智伃也發文表示，站在北檢是為了國家，民主自由公平正義發聲，兩人言論會不會被檢方認定，犯後無悔意最終司法會給答案。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
高市早苗惹怒中共 對日軍演地點「恐怕在釣魚台」：局勢全面升溫！
日本首相高市早苗延續前任安倍晉三的安全政策，先前重申「台灣有事即日本有事」，引發中國外交部強烈抗議，甚至呼籲中國公民暫勿前往日本，使中日關係急速升溫。國防安全研究院委任副研究員揭仲指出，高市談話後的立場一度轉折，但她後續再度提及《舊金山和約》與台灣地位，引爆北京敏感神經，使台灣與周邊海域再次成為中日政治角力焦點。三立新聞網 setn.com ・ 40 分鐘前 ・ 4