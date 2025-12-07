以實力而非對抗嚇阻中國！ 美戰爭部長：華府無意改變台灣現狀

美國戰爭部長赫格塞斯表示，華府無意改變台灣現狀，美國追求的不是支配，將以實力而非對抗來嚇阻中國。（圖：motion elements ）

美國戰爭部長赫格塞斯今天（7日）出席「雷根國防論壇」時表示，華府無意改變台灣現狀，美國追求的不是支配，而是力量平衡，將以實力而非對抗來嚇阻中國，「我們會保持強大，但不會有不必要的對抗」。

赫格塞斯表示，美國在印太地區的嚇阻不是為了支配中國，而是確保中國無法主宰美國或盟友。川普政府追求穩定的和平、公平貿易及相互尊重的關係。希望能讓所有國家共享印太和平的力量平衡，使印太地區的貿易能開放且公平流動。

針對美國總統川普和中國大陸國家主席習近平明年將互訪，赫格塞斯表示戰爭部秉持同樣立場，擴大和中共解放軍的軍對軍溝通管道，降低緊張避免衝突。赫格塞斯說，美國將確保美軍強大到侵略不會被考慮，讓和平成為首選，在第一島鏈及整個印太地區維持持續作戰能力，並產生嚇阻。