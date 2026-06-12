以實質架空幫民進黨廢監院

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（圖／本報系資料照）

總統府公布第6屆29位監察委員提名名單，再度引發各界對監察院這個「憲政盲腸」存廢的激烈論戰。其實立法院第10屆期間，國民黨團早曾做出「廢除監察院、回歸三權分立」的決議，並由林為洲總召、蔣萬安書記長領銜提出修憲案。當時在野屈居少數，最終被執政黨以多數暴力輾壓，讓廢監院功敗垂成。

然而，風水輪流轉。在如今「藍白多數」的國會結構下，正迎來「以實質架空逼迫制度變革」的憲政契機。

邇來監察院的公信力早已蕩然無存。在新冠疫情肆虐期間，從「3＋11」邊境防疫破口、高端疫苗採購疑雲、小吃店快篩乃至超思黑蛋爭議，在野黨與民團向監院提出大量檢舉。結果呢？監察院面對中央執政黨的重大弊案，要嘛拖延敷衍，要嘛自我閹割；反觀面對地方藍營首長，卻是大動作徹查。這種「辦藍不辦綠」的雙標，徹底將本應超然中立的「御史大夫」降格為「政黨附隨組織」與「洗白工具」。

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更令人痛心的是監院內部的官箴敗壞。2025年監院爆發集體涉嫌「公車私用」醜聞，前院長陳菊更因病長期請假超過1年，導致院務形同空轉，卻仍坐領高薪，直到今年初才在社會輿論壓力下請辭。一個連自己內部官箴與紀律都管不好的機關，如何去彈劾、糾舉全國的公務員？

面對民進黨執政20年來「口號喊廢考監、位子坐滿酬庸」的憲政無恥，立法院的藍白多數不該再隨之起舞。既然修憲的超高門檻，短期內難以一蹴可幾，在野陣營此時最務實的戰略，就是採取「先實質癱瘓、再制度移轉」的實踐路線。

在民進黨提出「綠油油」的監委提名名單後，6年前在立法院領銜廢監的蔣萬安即表示，人民已對尸位素餐、名實不符的所謂憲政機關忍無可忍。值此契機，立法院在野黨應展現鋼鐵般的意志，運用多數席次「全數否決」人事同意權；同時，在預算審查上全面刪減、凍結監察院非必要的特別業務費。

其次，也是最核心的憲政工程──將調查權與聽證權，實質整合至更具民意基礎的立法院中。總統提名的監委易淪為護航執政者的工具；而立委由民選產生，直接向全民負責。透過修法強化立法院的聽證調查權與調閱權，讓所有弊案能在具備民意代表性的國會殿堂上公開聽證、實質審查，讓行政官員無法再以「監院已在調查」為由閃躲監督。

第10屆未竟的憲政理想，不該淪為歷史灰燼。既然執政黨長年將監察院當作政治疏洪道與分贓的禁臠，就別怪主流民意透過新國會將其「實質架空」。別讓盲腸繼續發炎，將調查權還給真正代表民意的立法院，才是落實三權分立、權責相符的台灣憲政新曙光。（作者為前立法委員）