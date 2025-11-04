以專業傳遞愛與希望 北慈八醫療人員獲醫療公益獎

陳玉龍副主任自我期許，未來持續朝災難應變的領域精進。

為肯定醫師與醫事人員在醫療與社會服務上的積極奉獻，新北市政府衛生局每年辦理「醫療公益獎」的評選與表揚，第13屆頒獎典禮於11月2日進行。台北慈濟醫院今年共有八位醫師及醫事人員得獎，急診部陳玉龍副主任、兒科部新生兒科趙露露主任、中醫部吳炫璋主任及牙科部許博智主任榮獲「醫療貢獻獎」；胃腸肝膽科王嘉齊醫師獲頒「醫學教育研究獎」；影像醫學部放射科周嘉豪組長、感染管制中心詹明錦組長與復健科馮紀慈股長則獲授「醫事人員服務獎」。

自101年起，新北市衛生局辦理醫療公益獎，由醫界專家及具公信力人士擔任評審委員，遴選出在醫療服務或醫學教育有實質貢獻者。陳玉龍副主任長年投入急重難症醫療，整合消防救護與一線、二線單位，提升院前死亡、急性中風、重大創傷等病人的照護品質；面對災難現場，他多次親赴一線，參與花蓮0206地震、太魯閣事件、光復堰塞湖溢流等重大災難應變，展現專業與使命。此外，陳玉龍副主任更致力培訓急救人才，推廣ACLS與各項急救教育課程，並代表台灣率隊參與多項國際競賽，厚植急救能量。

趙露露主任期盼將這份經驗傳遞予後進，攜手守護更多小生命。

趙露露主任投身新生兒與兒科重症照護逾二十年，累積照護逾1,300名早產兒，並創下多項先例與成果。疫情期間她與婦產、麻醉團隊合作處置多位確診產婦早產案例，同時建立新生兒隔離與巴斯德殺菌母乳流程，締造嬰兒零感染、100%母乳哺乳率佳績。此外也推動兒童公共衛生政策，促成早療、兒少保護與兒童發展篩檢制度化，建構以家庭為核心的照護模式，也發起「源自愛的回饋」計畫，結合社工、早療與安置資源守護弱勢家庭的每一位孩童。

吳炫璋主任致力推動中西整合照護，秉持「全人照護」與「在地醫療」的核心理念，承擔衛福部「建立中醫社區及居家醫療服務網絡計畫」北區主持人，透過居家關懷、定點義診與社區講座，將中醫照護理念帶入偏鄉，守護弱勢。吳炫璋主任參與一名罹患抗NMDA受體腦炎的年輕病人的治療，透過針灸醒腦，協助神經修復與免疫調節，在團隊合作下，病人順利移除氣切與鼻胃管，語言、行走及認知能力皆恢復如常，展現中西合療的臨床成效。

吳炫璋主任希望能夠持續陪伴病人、服務社會，讓更多病人能夠得到中西整合的完整照護。

許博智主任為口腔顎面外科專家，擁有豐富的複雜個案治療經驗。面對從高處墜落多重顏面骨折的病人，他透過電腦3D建模精準擬定治療計畫，運用23塊骨板與118支骨釘，成功完成顱顏重建，讓病人恢復容貌，更保有正常咬合功能，重拾生活信心。除了急性外傷治療，也協助腦性麻痺病人進行植牙，克服麻醉與手術風險，使其恢復正常進食，解除病人長達20年的牙疾之苦。臨床之外，許博智主任更積極走入社區，參與偏鄉義診，將專業醫療帶給資源不足的民眾；同時多次投入海外義診，跨越國界守護弱勢族群，嘉惠無數病人。

許博智主任提醒自己不忘初心，將持續以醫者的使命守護病人健康。

此次獲獎，四位醫師感恩家人與同仁的支持，也感恩病人及家屬的信任，陳玉龍副主任自我期許，未來持續朝災難應變的領域精進；趙露露主任期盼將這份經驗傳遞予後進，攜手守護更多小生命。在強調人文關懷的環境中付出，吳炫璋主任希望能夠持續陪伴病人、服務社會，讓更多病人能夠得到中西整合的完整照護；許博智主任則回饋，獎項的肯定也提醒自己不忘初心，將持續以醫者的使命守護病人健康，並以實際行動落實醫療公益。

以專業守護生命，以人文傳遞關懷，台北慈濟醫院未來仍將持續精進，為更多生命點亮希望。

