以專業築橋以熱忱化解 苗縣府表揚勞資爭議績優調處人員

為肯定長年致力於維護勞資關係和諧的調處人員，苗栗縣政府昨三十一日在苗栗縣工業會會議室舉辦「一一四年度勞資爭議績優調處人員表揚大會」。縣府秘書長陳斌山與勞動部勞動關係司王厚偉司長、勞青處長王浩中特別出席頒獎典禮，感謝所有默默奉獻的調解夥伴，以專業與熱忱守護職場公平與社會安定（見圖，前排左三為陳斌山秘書長）。

苗栗縣目前有多位資深調處人員長期深耕第一線，其中葉瑞安及陳建明兩位前輩服務超過三十年，是苗栗勞資調解的中流砥柱。他們歷經社會變遷與法制演進，始終秉持耐心與智慧，守護勞工權益、扶持企業永續，是最值得敬佩的「和諧推手」。此外，多數調處人員服務年資超過十年、二十年以上，這些中堅力量兼具法令素養與人文關懷，是勞資雙方最信任的橋樑。而近年來，越來越多年輕調解人投入行列，帶來創新思維與新工具，為調解制度注入新活力，也讓苗栗的調解文化展現「傳承與創新並行」的典範。

苗栗縣政府秘書長陳斌山表示，勞資爭議調解是社會安定的基石，面對勞動環境變遷與產業結構調整，苗栗縣的調解制度在各界努力下日益精進，成為值得肯定的典範。苗栗縣政府去年度共受理勞資爭議案件347件，處理人數達509人，整體和解率為64.3%，顯見縣內調解制度運作穩健，成果值得肯定。陳斌山秘書長指出，感謝社團法人苗栗縣勞資關係協會長期扮演縣府最堅強的後盾，積極協助推動調解制度專業化，辦理各項勞資宣導及調解人培訓課程；更感謝理事長蔡居源的領導與願景，推動勞資互信合作；以及總幹事陳建明多年來在實務推動上的付出與努力，讓苗栗在勞資和諧工作上成效卓著，屢獲肯定。

陳斌山秘書長強調：「有勞有資，社會才能進步；有和有諧，苗栗才能幸福。」縣府將持續強化調解制度、提升專業訓練、完善支援機制，營造公平正義且友善的勞動環境。因為有你們，苗栗的勞資關係更穩定；因為有你們，勞工與企業都能在公平中找到共榮的道路。讓我們持續攜手努力，讓「勞資和諧」不只是口號，而是苗栗最美的日常。