以展演取代競賽 苗栗市國小創意展演讓客語走進孩子的生活

CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫／台北報導

鼓勵各級學校將客語融入校園教學與日常生活，深化客家語言向下扎根，苗栗市公所積極推動「苗栗市客語整體發展計畫」，今年特別辦理「苗栗市國小生活客語團體創意展演活動」，邀集苗栗市內8所國小學生共同參與，透過多元且貼近生活的展演形式，展現學生學習客語的豐碩成果。

苗栗市長余文忠表示，這項活動過去以競賽方式辦理，為降低學生壓力並回歸語言學習的初衷，今年首度調整為「展演」形式，期望以更柔性、友善的方式，讓學生在輕鬆愉快的氛圍中自然開口說客語，培養對客家語言的興趣與認同感，讓客語成為生活的一部分，而非只存在於課堂或比賽中。

今年生活客語團體創意展演內容多元，結合戲劇、說故事及情境演出等方式，讓學生運用所學客語進行實際表達，不僅有效提升學生客語使用率與語言能力，也展現客語教學成果的多樣性與創意，透過實際應用，讓學生在「用中學、學中用」，深化語言學習成效。

本次創意展演共集結106位學生、12支隊伍，分為1到3年級組及4到6年級組同台展演。活動由專業評審委員徐煥昇老師、蔡兆程老師，依表現內容、創意發想及整體呈現等多面向進行評選，經遴選評分出1到3年級組：苗栗好聲音獎為大同國小、動感十足獎為啟文國小、客語小金嗓獎為福星國小、閃耀之星獎為新英國小、創意好點子獎為僑育國小、客庄小達人獎為文山國小、最佳拍檔獎為文華國小。4到6年級組：好客小編劇獎為建功國小、創意好點子獎為福星國小、客庄小達人獎為啟文國小、最佳拍檔獎為僑育國小、閃耀之星獎為文山國小等表現優異之團隊，並頒發每隊8,000元獎勵金，以資鼓勵學生持續精進與創作。

苗栗市公所表示，活動同時提供學生彼此觀摩與交流的平台，讓參與團隊得以相互學習、激盪創意，發揮各校特色與學生所長，在交流中共同成長，進而發揚客家語言及文化之美，期盼藉由持續推動生活化、校園化的客語學習環境，讓客語在苗栗市扎根茁壯，世代傳承。未來將持續結合教育單位與學校資源，深化客語整體發展，打造友善且多元的語言學習環境，讓更多孩子自在開口說客語，共同守護並傳承珍貴的客家文化資產。

