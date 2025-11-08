發心立願 4位慈濟清修士受證
靜思精舍今天有四位慈濟清修士受證，家屬也一同前來觀禮，見證親人踏上修行之路的感動時刻。清修士代表「出家心、在家身」的精神，他們遵循上人的教導，發願守清淨戒行、不受供養、自力更生，把修行落實在日常生活與服務中。平日裡，清修士在精舍從事農作、環保、出版、弘法與志工關懷，每一件事都親力親為。今天的受證典禮，是一份生命的承諾，象徵他們將發心立願化為一生修行，也為慈濟法脈與菩薩道注入新的力量。
「如同出家人守戒清淨，要投入人間，去積極幫助世間所需要的。」
這一刻，從上人手中接過的不只是清修士證書，而是一份使命：行於慈悲、守於清淨。那是一條願意用一輩子實踐的路。「清修發心，皈依佛法僧三寶。」
上人的叮嚀與祝福，化作他們心中最堅定的力量。證嚴上人開示：「入佛門 發心立願，要行菩薩道，從今以後，過去的錯不能再犯，未來的福 ，要不斷要為人間造福，為大家祝福。」
「沈柏漢 (阿彌陀佛)，法號思群 (感恩上人)。」
靜思精舍舉辦清修士受證典禮，四位清修士當中，最年輕的沈思群，今年24歲，在就讀慈濟大學期間，曾擔任慈青社的社長，他多次走進偏鄉關懷兒童，還舉辦線上音樂會，為烏克蘭難民募心募愛。靜思精舍清修士 沈思群：「畢業後有因緣回到精舍，在宗教處服務 職志合一，也跟隨上人修行，覺得自己很有福報，可以在年輕的歲月追隨上人。」
「李登輝 (阿彌陀佛)，法號思行 (感恩上人)。」
來自馬來西亞的李思行，為了公司業務走入慈濟，沒想到因此改掉習氣，來到台灣以後努力行善，曾投入丹娜絲颱風救援。靜思精舍清修士 李思行：「從以前原本每天喝酒，突然間變成另外一個人，我們清修士 像上人說的，就是要做好自己的本分，類似出家一樣，我們就是要為人群付出。」
「慈濟世界 讓我們母女有因緣，在這裡修行。」
王靜愷從小跟著媽媽做慈濟，發願職志合一，母女倆移居花蓮，一路築夢踏實。慈濟志工 王智秀：「法喜充滿 而且覺得這是，我們千百年前的約定吧，跟上人的約定，如今能夠落實，我真的是感動又感恩。」
靜思精舍清修士家屬 郭品璽：「能夠加入上人，加入慈濟的，我們是很願意的，我也祝福恩璞，愛她所擇 擇她所愛。」
從不捨到祝福，父母學會放下執著，把牽掛化為祝福，願女兒安然修行，慧命增長。證嚴上人開示：「心無罣礙，無罣礙故，終身奉獻，沒有障礙，所以我也為他祝福，期待這一次皈依的菩薩，真正的 好好地 荷擔如來家業。」
受證不只是身分的轉變，更是信念的實踐，清修士把慈悲化為行動，將修行落實在人群之中。
更多 大愛新聞 報導：
企業共善健康守護 中美醫藥送愛光復
