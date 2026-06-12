將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

在中東衝突持續之際，以色列與巴勒斯坦的公民社會團體於法國巴黎會晤，共同向國際社會發出緊急呼籲，切勿放棄「兩國方案」。這項訴求將遞交給即將召開的七大工業國集團（G7）領袖峰會，期盼為中東和平帶來轉機。

根據路透社（Reuters）報導，這場在巴黎舉行的會議，適逢聯合國（UN）支持的《紐約宣言》發表一週年。該宣言為巴勒斯坦建國制定了路線圖，並促使法國、英國、加拿大等國承認巴勒斯坦的國家地位。法國外長 Jean-Noel Barrot 在會上向250名雙方代表致敬，強調法國拒絕讓戰爭戰勝和平。

廣告 廣告

會議最後發表了八點「行動呼籲」，要求立即永久停火、停止擴建屯墾區、重建加薩，並加強對公民社會的支持。這份聲明將遞交給即將在法國召開的G7領袖。然而，約旦河西岸（West Bank）的暴力衝突與以色列屯墾區的持續擴張，正嚴重侵蝕未來巴勒斯坦建國的可能性，尤其是以色列計劃在東耶路撒冷興建的屯墾區，恐將徹底切斷巴勒斯坦領土的完整性。

歐盟（EU）外交政策負責人 Kaja Kallas 指出，兩國方案是實現中東和平的唯一途徑，並對西岸局勢表示擔憂。英國、加拿大、法國與挪威也已針對在西岸發動暴力的以色列網絡實施制裁。不過，以色列與美國均拒絕出席此會議，以色列駐法使館更直言，該會議對促進和平毫無幫助，且法國不適合擔任調解人。

原文出處：以巴公民團體法國會晤 籲G7挽救「兩國方案」

本文由AI協作，經編輯審核後發布