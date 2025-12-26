以巴衝突持續 約旦河西岸連2天傳暴力衝突

以色列佔領的約旦河西岸(West Bank)今天(26日)發生一起暴力攻擊事件，一名巴勒斯坦人持刀攻擊路人並開車衝撞，造成2人死亡；此前一天，當地一位祈禱中的巴勒斯坦男子遭以色列後備軍人開車衝撞，所幸送醫後並無大礙。聯合國指出，自加薩戰爭爆發以來，西岸暴力衝突頻傳，2025年更成為有紀錄以來最動盪的一年。

根據以色列警方的初步調查，今天這起攻擊事件發生在該國東北部城市貝特謝安(Beit Shean)，一位巴勒斯坦攻擊者在開車衝撞路人後，又持刀攻擊路邊一名女子，才被路人制伏。該女子與被撞倒的路人均傷重不治。

在此之前，一名以色列後備軍人昨天開車撞擊一名正在路邊祈禱的巴勒斯坦男子。目前這名軍人已被除役並遭到軟禁，被攻擊的巴勒斯坦人則在送醫檢查後返家。

根據聯合國數據顯示，2025年是以色列平民對西岸巴勒斯坦人發動最多攻擊的一年，截至目前為止已造成超過750人受傷。

此外，自2023年10月7日巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」(Hamas)對以色列發動襲擊後，到今年10月17日為止，西岸累計已有超過1000名巴勒斯坦人喪生，死因大多源自於以色列軍隊的行動，部分則死於以色列屯墾者的暴力攻擊。

同一時期，共57名以色列人遭到巴勒斯坦人攻擊而死亡。