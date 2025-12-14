以市政思維為高雄祈福 林岱樺勤跑宮廟傾聽基層民意

林岱樺(右二)近日連續走訪多場地方宗教行程，一邊為城市祈福，一邊傾聽第一線的市民聲音。 圖：林岱樺辦公室/提供

[Newtalk新聞] 高雄市長參選人、立委林岱樺近日連續走訪多場地方宗教行程，包含出席台灣天壇活動、張良廟祝壽活動，並前往大樹聖保宮參拜。林岱樺走進庄頭、站在鄉親中間，一邊為城市祈福，一邊傾聽第一線的市民聲音，落實「以人為本、市民最大」的核心價值。

林岱樺表示，對一座城市的領導者而言，宗教活動不只是禮俗行程，而是最貼近民意、最真實反映市民生活需求的場合。在台灣天壇活動中，她與地方鄉親面對面交流，細聽大家對交通安全、長照照顧、生活環境與地方建設的期待，這些聲音，都是未來市政規劃的重要依據。

在張良廟祝壽活動中，林岱樺向神明祝禱城市平安，也與信眾深入互動。她指出，宮廟長期扮演社區守護者的角色，市政推動不能忽略這樣的在地力量，未來市府更要成為地方最可靠的後盾，讓政策走得進社區、用得在生活。

隨後前往大樹聖保宮參拜時，林岱樺再次強調，真正的市政思維，是從市民的日常出發。她表示，市長不是高高在上的管理者，而是要走進巷弄、聽見不同聲音，把每一份託付化為可執行的政策，讓高雄成為一座安心生活、世代共好的城市。

林岱樺強調，未來將持續以市民為核心、以城市整體發展為目標，市政治理的專業，帶領高雄穩健前行，讓每一位市民都感受到被重視、被照顧。

林岱樺(右二)參與地方行程，基層民眾為她加油打氣。 圖：林岱樺辦公室/提供