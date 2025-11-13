▲以市民需求為優先，陳美梅議員促改善交通與加速市場重建。（圖╱議會提供）

桃園市議員陳美梅市政總質詢中，以「多數市民利益」為核心，聚焦交通環境改善與市場重建為議題，強調市政施政應以市民需求為優先，兼顧交通便利與民生經濟發展，讓政策更貼近民意、落實市民福祉。

陳美梅議員指出，大興西路與國際路口尖峰時段車流壅塞問題長期存在，要求交通局全面檢討動線設計並提出具體改善方案。她肯定交通局去年推出「計程車每日一次、一小時免費停車」政策展現對駕駛員的關懷，但也指出仍存在「時間不符實際、地點分布不足、行政繁瑣」等三大問題。建議比照台中、高雄模式，擴大使用範圍與時段，並整合登記系統以車牌辨識自動入場，打造長期、友善且永續的停車制度。

陳美梅議員進一步建議，於國際路二段新型微型轉運站納入「台灣好行」觀光公車規劃，串聯大溪老街、慈湖、石門水庫與角板山等景點，促進地方觀光與經濟發展。同時關切捷運青線沿永安路高架施工對市容與行人安全的影響，建議同步推動電桿地下化工程，以避免重複開挖與浪費公帑，並評估於永安路與國際路口增設捷運站，便利學區與住宅區居民通勤。

針對南門市場火災後續，陳美梅議員轉達攤商心聲指出，重建與安置計畫遲未明朗，攤商生計陷入困境，呼籲市府加快補助及重建進度，設立單一窗口協助保險、補助及臨時營業申請。她強調：「攤商一天不開張，就一天沒收入。政府的幫助不只是安撫，更要有行動與效率。」並期盼市府以實際作為協助基層恢復生計，重建市民信任與城市活力。

