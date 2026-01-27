以建築傳達對和平的渴望！世界級建築大師承孝相操刀「愛妓峰和平生態公園」

整理｜Eason 圖片來源｜韓國觀光公社



韓國金浦的愛妓峰和平生態公園，就像走進一段靜謐卻深沉的對話 —— 對話的對象，不只是自然，還有歷史、戰爭、記憶，以及對和平的想像。這個由建築師承孝相操刀設計的公園，坐落在南北韓交界的漢江河口地帶，一個曾經因戰火而支離破碎的地方，今日卻以一種極為克制、詩意的建築語彙，轉化成一處關於和解與共存的風景。

從傷痕地景到和平地標

愛妓峰，原是韓戰時期激烈交火的「154高地」，地理與歷史雙重意義賦予了這塊土地特殊的情感張力。曾經矗立其上的老舊瞭望台，1978年建立，用於監視北方，如今在和平願景的號召下拆除，取而代之的是和平生態展覽館、祖江觀景臺與生態探訪路 —— 三個以自然與人為對話為核心的新空間。

承孝相的建築語言一向極簡，卻蘊含深意。在愛妓峰，他選擇與環境融合而非征服，建築幾乎「藏」於山林之中。遠觀時，不容易分辨哪裡是建築，哪裡是自然。展覽館低調沉穩，外觀以混凝土與原木為主材，仿佛從地中生長出來，回應著山勢與河岸的弧線。

觀看與被觀看的轉換

建築不只是觀看的工具，也是觀看的主體。在舊時代，瞭望台是一種軍事裝置，用來監控對岸；如今，承孝相重新定義這種觀看——讓人們觀看歷史、觀看自然，更觀看自己。站在祖江觀景臺上，江水悠然，對岸模糊可見，曾經的戰線已成視線。這樣的觀看，不帶敵意，而是一種理解與敬意。

從建築動線上看，公園設計以緩慢而有節奏的方式引導遊客，讓人們從城市的喧囂逐漸沉靜下來。穿過展覽館、踏上生態步道，最後站上觀景臺，那是一段從「外部世界」走向「內心世界」的旅程。這種空間體驗，不單是一場旅遊，更是一場個人的靜思。

同時，公園也成為一個教育與對話的場所。透過展覽館中的歷史展示與多媒體互動，遊客可以理解這片土地的歷史重量。而這種「非語言」的建築敘事方式，也讓不同年齡、不同文化背景的人，都能在此找到共鳴。

建築應該是生活的容器，也是記憶的容器。愛妓峰和平生態公園，正是這樣一個容器。它不是用來壓抑歷史的遺跡，而是將歷史化為一種可感、可見、可體驗的當下。它不高聲宣示和平，卻用空間本身，慢慢讓人理解和平的真意 —— 它是一種選擇、一種練習、一種對他者的尊重。在這片曾經飽受戰火的土地上，承孝相用建築寫下了一段關於「記得」與「原諒」的詩。愛妓峰，不只是地名，而是一段與自然共生、與歷史和解的旅程起點。

