以建築實踐慈悲與永續的智慧—永續建築獎「關渡靜思堂」

整理｜Eason 圖片來源｜慈濟人文志業



宗教的存在是必然的，而建築邁向永續也是必然的趨勢，位於台北關渡平原的「關渡靜思堂」，不僅是慈濟基金會在北部的重要據點，也是慈濟第一座取得美國綠建築協會LEED黃金級認證的靜思堂，並在2025年獲得首屆台灣建築永續獎的「複合式建築銀獎」肯定。從低碳、節能、健康到智慧，這項榮譽不僅代表建築技術層面的突破，更象徵慈濟將敬天愛地的理念，透過建築設計具體實踐，開啟宗教建築邁向節能減碳的新里程碑。

順應自然的設計思維

這座矗立在關渡平原上的佛法殿堂「關渡靜思堂」，設計從一開始便以「順應地勢、融於自然」為核心。基地背靠觀音山、面向淡水河，風向與日照條件明顯。建築師團隊採取低密度、水平延展的量體配置，利用自然高差讓建築隨地形起伏，減少土方擾動，讓建築彷彿靜靜地安坐於山水之間。這種謙遜而內斂的建築態度，不僅展現了「少即是多」的永續哲學，也呼應靜思堂「靜思、靜行」的精神。

被動式節能——建築會呼吸

關渡靜思堂充分運用被動式節能策略，使建築如同一個能與環境對話的生命體。立面設計以深遮陽簷與水平百葉控制日照，減少夏季熱輻射；屋頂開設天窗與氣流通道，透過「煙囪效應」讓熱空氣上升排出，同時導入低層涼風，維持室內通風。自然採光與通風設計，大幅降低對人工照明與空調的依賴，達成節能減碳的效果。此外，建築外牆以再生混凝土與回收鋼材為主體結構，展現材料的環保思維。這些材質在設計中不被隱藏，而是以質樸的紋理呈現，反映出慈濟一貫的節約精神——讓建築回歸本質的誠實美學。

廣告 廣告

雨水循環與資源再生——實踐循環經濟

永續建築的價值，並不僅在設計階段，而在於能否讓「綠色理念」融入日常生活。關渡靜思堂特別著重於水資源的再利用，設置完善的雨水回收系統，將屋頂雨水經導流、過濾後，儲存用於庭園澆灌與沖廁。這項設計在看不見的地方，默默實踐「取之於天、用之於地」的生態循環。同時，園區內設有資源回收環保站與環保輔具回收中心，成為社區環保教育的重要據點。從建築運作到日常使用，整個空間都在傳達「再生循環」的價值觀——提醒人們資源有限，唯有珍惜與重複利用，才能延續環境的生命力。

生活即永續

走進關渡靜思堂，從餐廳到超商，全部採用蔬食供應，這是慈濟「減碳從餐桌開始」理念的具體延伸。建築不僅節能，更引導人們從生活層面實踐永續。這種設計超越了硬體技術的層次，轉化為一種可被感知、可被參與的「永續文化」。在空間規劃上，設計師刻意創造「動靜分區」：外部開放廣場可舉辦社區活動，內部則以柔和光影與自然材質營造寧靜氛圍。人們在此靜思、修身、共聚，感受到的不只是空間的舒適，更是「人與自然共生」的精神體驗。

關渡靜思堂的成功，不僅在於高科技設備或華麗外觀，更將慈濟「靜思、勤儉、惜物」的理念，透過設計語言轉化為具體行動。它讓永續不再只是口號，而是每一道光線、每一滴雨水、每一份日常使用中的溫柔實踐。在這裡，建築不僅庇護人，也教導人如何與自然共生——這正是永續建築最動人的力量。

更多精采內容：www.idshow.com.tw/idtalk