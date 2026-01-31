「以建築看西安」深度文化交流讓台青踏尋漢唐印記

▲「以建築看西安」交流營在陝西舉行，30多名台青年深入陝西各處歷史文化景點，感受漢唐文化。

【記者 蔡叔涓／綜合 報導】「以建築看西安」台青陝西文化交流營日前在陝西省舉辦，是2026海峽兩岸青年漢唐文化冬令營系列活動之一，整個行程，仿佛一場從古到今、從宮廷到市井的「建築穿越」之旅。

這場以「建築」為橋樑，深度走訪陝西這個歷史文化寶地，旨在通過系列城市參訪，讓台青透過城市景觀、歷史遺跡、現代場館等多樣化的建築，多方面解讀西安作為歷史文化名城的深層密碼。以建築為眼、文化為心，讓兩岸青年文化上多有情感聯結。

▲交流營去探訪以考古學科為主題的博物館「陝西考古博物館」。

「以建築看西安」交流營正式開幕後，來自台灣的30名青年跨越海峽，走進陝西，深入陝西各處歷史文化景點，深入感受漢唐文化的磅礴氣象與中華文化的傳承。第一站先走進西安建築科技大學校史館，從中國近現代建築教育的發展脈絡。隨後參訪以現代設計語言詮釋古都氣韻的長安雲「西安科技館」，在流暢的鋼結構與時空對話的建築形態中，感受傳統與現代在西安這座城市中的和諧共生。

當然，探訪以考古學科為主題的博物館「陝西考古博物館」，了解「考古層」概念的現代詮釋，兩岸青年營員們從建築空間營造的「考古發掘現場」氛圍中，系統瞭解了陝西考古工作的里程碑式成就，從半坡遺址的房基、西周車馬坑的遺跡，到漢代陵墓的規制，直觀感受到中國古代建築技術與禮制思想的演變軌跡。

▲此次交流營以「建築」為橋樑，深度走訪陝西這個歷史文化寶地。

然後去到市中心的西安的城市標誌——鐘鼓樓，在明代建築的宏偉構架中聆聽歷史迴響；穿梭于回民街的傳統街巷格局，感受市井生活延續千年的建築歷史。

參訪中，探訪了百年秦腔文化殿堂易俗社，從其劇場建築中體味戲曲藝術與城市公共空間的深厚關聯。也親手製作陝西傳統麵食——花饃，在一揉一捏間，感受糧食從田間到餐桌，體會中華飲食文化與現代流通體系在建築空間中的奇妙連結。

參加這次交流營的台青表示，當他們親身走進這個十三朝古都，用腳步丈量歷史的厚度，用眼睛閱讀建築的史詩，真心感受到一次深度的文化探訪之旅，從中體會到，西安的歷史不僅是書本上的記載，更是矗立在眼前、可觸可感的立體存在，陝西省和西安市真是值得一來在來，很期盼下次再到訪陝西。(塗翻攝網絡)