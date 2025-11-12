以建設創新為軸線 打造新北旅遊新契機

即將通車的淡江大橋以「海天新門戶」之姿，串聯淡水、八里、金山與貢寮沿線景點，成為青春山海線的重要交通節點。

記者蔡琇惠／新北報導

新北市觀光旅遊局局長楊宗珉今（12）日於市政會議中，以「建設新亮點、觀光新串聯」為題進行專題報告。楊宗珉表示，新北正以重大建設為核心，推動城市觀光整體布局，結合交通串聯、節慶行銷與永續旅遊，全面開啟觀光發展新篇章。透過以建設帶動觀光、以觀光促進產業的策略，展現新北城市觀光發展願景。

楊宗珉指出，新北新一年度觀光發展以三項重大工程為推進軸線。即將通車的淡江大橋以「海天新門戶」之姿，串聯淡水、八里、金山與貢寮等沿線景點，建構完整「青春山海線」旅遊圈，藉其觀光潛力與獨特橋體設計，更榮獲觀光署「第2屆觀光亮點獎」中「最佳國旅創新獎」殊榮。新北城市美學再升級！伴隨三鶯捷運線即將通車，鶯歌與三峽將更緊密地融合為「三鶯文創生活圈」。這條捷運線高效串接起鶯歌陶瓷博物館、新北市美術館與三鶯老街商圈，為市民與旅客開啟一條全新藝文旅遊動線。同時，位於瑞芳的瑞三鑛業整煤廠則以「修舊如舊」理念推動再生，第二期工程預計2026年完工，持續導入文化活化與環境永續概念，帶動雙百年環線觀光能量。

位於瑞芳的瑞三鑛業整煤廠以「修舊如舊」理念推動再生，第二期工程預計2026年完工，結合文化活化與環境永續，延續礦業歷史風貌。

楊宗珉提到，除了硬體建設外，觀旅局也透過節慶行銷推升城市魅力。最受國內外旅客矚目的「2025新北歡樂耶誕城」將於11月14日正式開城，今年以「馬戲嘉年華」為主題，與全球知名IP「LINE FRIENDS & LINE FRIENDS minini」合作打造四大主題燈區。主燈「歡樂馬戲棚」結合裸視彩幕、五感沉浸體驗與機械展演等科技亮點，每日推出夢幻主燈秀。開城當日更將帶來「萬眾矚目！奇幻馬戲大秀震撼開幕」演出為活動揭開序幕，展現新北作為「國際冬季節慶城市」的獨特魅力。

隨著三鶯捷運線即將通車，將串聯新北市美術館、鶯歌陶瓷博物館與三鶯老街，打造「三鶯文創生活圈」。

楊宗珉強調，未來，新北市政府將持續以創新建設為軸線，深化交通串聯與文化保存，並推動低碳旅遊與友善服務，讓山、海、城、河的多元資源交織出新北觀光新風貌。新北將以「建設帶動觀光、觀光點亮建設」為核心，打造永續旅遊新典範，開創觀光發展新格局。更多新北旅遊資訊請上「新北市觀光旅遊網」或「新北旅客」臉書粉絲專頁查詢。

「2025新北歡樂耶誕城」將於11月14日開城，今年以「馬戲嘉年華」為主題，攜手「LINE FRIENDS & LINE FRIENDS minini」打造四大主題燈區，呈現冬季最具國際魅力的城市節慶。(新北市觀旅局提供)

新北市長侯友宜在聽報告後表示，新北市是一個有山有海、多元文化非常適合發展觀光休閒的產業，尤其隨著明年三大建設即將要完成，我們的整個觀光產業，會搭配整個建設不斷地展現出我們的亮點。明年有淡江大橋的落成，所以我們會跟青春山海線結合在一起，讓大家來看到最美麗的世界建築淡江大橋。尤其青春山海線沿著145公里的沿海線，有運動休閒文化，也有很多農特產品，我們都會結合在一塊。不但是淡江大橋，三鶯捷運線在明年要通車了，也是我們三鶯文創整合計畫的一環，那三鶯捷運線隨著剛好是在美術館，也是在三峽老街以及鶯歌藝術文化的廊帶裡面，我們會帶動整個觀光的產業，因為隨著交通建設的落成，所以這部份我們明年會做好更詳盡的規劃，推出一系列的文創活動，讓大家來搭乘三鶯捷運。當然還有一個在瑞芳的整煤廠「瑞三整煤廠」，這個整煤廠第二期工程即將完成，那整個永續旅遊，透過自行車也好，透過步行也好，可以讓我們整個永續環境，從我們瑞芳的整煤廠能夠到我們雙溪的牡丹，這個路線非常的優化，可以讓永續的環境多增加，讓大家來了解不是只有金瓜石、水湳洞，我們牡丹也很美。