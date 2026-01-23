以影像傳遞善念！竹縣宗教工會辦攝影展 表揚記錄公益貢獻者

宗教之光攝影比賽得?者合影，從警界退休的宗教工會理事長何軒昌（前排中）表示，「行善積福、一善破千災」，祝福所有鄉親新的一年善行相續、福慧增長。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

新竹縣宗教服務業職業工會廿三日召開會員代表大會，會中展出「宗教之光」攝影展優選作品，並頒發獎金與獎狀表揚獲選者，理事長何軒昌肯定其透過影像紀錄宗教關懷與公益行動的貢獻，讓宗教影像所承載的善念、關懷與實踐精神得以被更多人看見與感受。

其中，參展組優選作品釋惟法的攝影作品最令人動容，主題名稱為「告別江湖」，觀者會發現釋惟法師父斷了二指，他說，自己以前曾是江湖中人，為了離開江湖，斷一指敬父、再斷一指敬母，從此出家宣揚佛法。所斷二指，也時時警惕自己，要行善報父母恩。

釋惟法師父斷二指以告別昔日之江湖生活，斷一指敬父、再斷一指敬母，從此出家宣揚佛法。（竹縣宗教工會提供）

何軒昌表示，工會在新竹縣政府歷次評比中均列為績優單位，其成果來自於財務管理落實、多元教育訓練推動、積極投入公益活動，以及持續展現創新作為。未來除持續深化會員服務、提升會務品質外，亦將以服務創新與數位發展為主軸，全面強化科技應用與數位工具，迎接AI時代來臨，推動宗教服務線上化、公益行動數位化，擴大社會影響力。

竹縣宗教工會指出，未來將加強推動公益活動，深化與社福機構、學界及各宗教團體之合作，透過關懷訪視、公益參與與志願服務等方式，持續將善的行動落實在社會需要之處；並將規劃辦理「宗教數位教育訓練」，協助會員提升AI與數位工具應用能力，包含影像紀錄、社群經營、線上服務與活動推廣等，讓宗教服務更貼近現代社會與世代需求。未來也將逐步建置更完善的「宗教數位服務」，使關懷、陪伴與公益資源能延伸至線上，讓更多人即使不在現場，也能感受到宗教服務的溫度與支持。

農曆新年將屆，工會以「行善積福、一善破千災」祝福所有鄉親新的一年善行相續、福慧增長，讓公益成為日常，讓關懷持續擴散，共同為社會注入更多溫暖與希望。