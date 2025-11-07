以影像傳遞愛！大和建設2026年度公益微電影《我的意外父母》《再一次心跳》開鏡

大和建設機構於2025年11月7日舉行【公益微電影開鏡儀式】。圖：大和建設提供

大和建設機構於2025年11月7日舉行【公益微電影開鏡儀式】，宣布兩部全新公益作品《我的意外父母》與《再一次心跳》正式啟動拍攝，本次由金鐘影后柯淑勤、金鐘女配角簡嫚書、金鐘新人許莉廷、資深演員陳文山與楊潔玫主演。今日開鏡邀請演員與多位貴賓蒞臨，包括桃園市長張善政、桃園區長許敏松、青年局長侯佳齢、謝美英議員與邱德順前議員、文化局科長郭俊麟、桃園市失智症關懷協會理事長黃梓榕，共同為公益影像揭開序幕。

桃園市長張善政致詞。圖：大和建設提供

《我的意外父母》由簡嫚書、陳文山、楊潔玫主演，取材自一位女警的真實經歷。她白天為工作奔波，夜晚照顧失智父母，獨自承受家庭重擔，她在掙扎中重新找回親情的真摯感動，體現「家人」無可取代的力量。

大和建設機構宣布兩部全新公益作品《我的意外父母》與《再一次心跳》正式啟動拍攝。圖：大和建設提供

《再一次心跳》由柯淑勤與許莉廷攜手演出，講述新任護理師面對母親罹癌卻選擇不治療的決定時，陷入救人者救不了摯愛的矛盾。直到她發現母親簽下器官捐贈同意書，才理解愛不一定會消逝，它可以是一種延續。

大和建設每年全額贊助得獎導演將真實故事改編成微電影，並舉辦開鏡儀式、首映會與記者會。圖：大和建設提供

大和建設機構董事長何溪明表示：「在歷屆大和獎的微電影徵選過程中，我們看到許多充滿熱情與才華的年輕導演，也看見社會中無數真實而感人的故事。若這些故事能被拍出、被看見，就是我們對社會最好的回饋。」

大和建設今年再以兩部全新力作延續「讓愛傳承、讓善循環」的信念。圖：大和建設提供

因此，自2020年起，大和每年全額贊助得獎導演將真實故事改編成微電影，並舉辦開鏡儀式、首映會與記者會。截至目前已完成6部公益作品，今年再以兩部全新力作延續「讓愛傳承、讓善循環」的信念。

此外，第6屆「大和獎」也同步進行中，分為微電影組(拍3-10分鐘影片)與感人實事組(寫700字大綱)，祭出150萬巨額總獎金，以愛．傳承為主題，鼓勵創作者藉由影像、文字的力量，傳遞溫度與正能量。

