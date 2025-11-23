以影像開創公共參與新世代 「港青出聲Videothon」作品前進全國協作交流會

「2025港青出聲 Videothon短影音競賽」得獎團隊於頒獎典禮合影。 圖：高雄市青年局/提供

[Newtalk新聞] 由高雄市政府青年局主辦的「2025港青出聲 Videothon短影音競賽」成果發表暨頒獎典禮，日前於K-TV新媒體人才培育中心隆重登場，邀請16至35歲青年以90秒短影音詮釋城市公共議題，聚焦教育、交通、就業、居住、育兒、高齡照護與生活氛圍等七大面向，展現青年以影像參與公共事務的創意與創新。入圍團隊中，更有兩組參賽作品將代表高雄參與教育部青年發展署辦理的「GenAI全國協作交流會」，高雄青年對公共議題的觀察與提案帶向全國層級，體現世代參與公共治理的新模式。

青年局長林楷軒表示，「港青出聲Videothon」不僅是一項短影音競賽，更是青年踏入公共議題的行動入口。青年從日常生活出發，以影像作為理解社會、提出觀點的工具，開展更多元的公共參與路徑，從作品中可看見不同年齡與職業的青年各自關注的面向，也展現多樣的敘事手法與創作視角，將觀察化為提案、把想法拍成作品，呈現令人驚喜的創意能量。

頒獎典禮開場播放26組入圍團隊的短影音精華，場內氣氛熱烈。典禮以「三金揭獎模式」進行，林楷軒親自上台拆開卡片揭曉得獎名單，隨之而起的緊張與期待，象徵青年觀點正被城市看見。今年金獎由《成家來報囍囉！》奪下，作品以青年視角剖析現今「不婚、晚婚」現象，點出青年在居住與經濟壓力下的婚育困境，並提出「長期婚育補助」與「共享婚禮空間」等具體想法，受到評審一致肯定。

銀獎作品《小樂，威爾，小孟》以溫暖日常呈現「青年成為長輩數位陪伴者」的跨世代互動，凸顯陪伴、學習與共融的社會價值；銅獎《阿罵叫我們不要騎人行道》則以雄女校園周邊為例，探討學生每天面對的人車爭道問題，呼籲政府持續改善通學環境，打造安全友善的公共空間。

除前三名外，本屆亦頒發七組佳作，包括《一根芽計畫》、《蝸牛攝影》、《大鼻青年》、《南方以南》、《港青有學聲》、《城市造夢者》與《醃黃瓜Rick》。作品議題涵蓋地方文化保存、長輩媒體識讀、青年返鄉發展、城市創意空間再造與公共美學共創，展現青年透過影像審視社會、以創作凝聚公共討論的深度與廣度。典禮現場各團隊交流拍攝歷程與議題觀點，激盪不同世代的視野，更凸顯高雄青年敢講、敢拍、敢行動的公共參與能量。

此外，為延伸創作量能，青年局亦輔導《一根芽計畫》與《高雄大學跆拳道社》兩組團隊北上，代表高雄參與教育部青年發展署於11月22日至23日在台北市集思交通部國際會議中心舉辦的「114年青年公共議題協作共創交流會-青年代號：GenAI」。兩組團隊就「AI教育與素養培力」、「勞動轉型與產業應用」、「文化傳承與地方發展」、「資訊安全與社會防護」及「數位平權與共融治理」等議題，與中央部會及全國青年代表共同討論AI時代的公共治理與青年角色，展現高雄青年從城市實踐走向國家平台，以影音跨域視野參與公共議題、以行動創造城市未來的充沛能量。

青年局補充，「港青出聲Videothon」以「青年用創意發聲、城市以行動回應」為核心精神，持續鼓勵青年以創作參與城市治理、以行動關注社會議題。26組入圍及得獎作品即日起至11月30日，於「雄校聯社團養成實驗室」二樓交誼廳展出，邀請市民共同看見青年眼中的城市、感受港都世代的新願景。

