「以後不做指甲了」袁惟仁離世...愛女星二代心聲曝光 約定下輩子還當父女：要牽我走紅毯

音樂人袁惟仁辭世後，女兒袁融透過社群平台分享父女間的回憶，字句真摯引發網友關注與不捨。（翻攝自instagram/yzzn.v）

音樂人「小胖老師」袁惟仁辭世消息於昨（2日）傳出後，各界不捨。其女兒袁融隨後再度透過社群平台發文，回顧與父親相處的點滴，字裡行間流露對父親深厚的思念，也談及成長過程中身為「星二代」的心情與壓力，引發不少網友關注。

「下輩子還做你女兒」 袁惟仁女兒袁融發文悼念

袁融在貼文中提到，過去因為父親是知名音樂人，自己時常背負外界期待，「好像打著星二代的名義就必須活出眾人期盼的模樣。」但即便如此，她始終對父親感到驕傲。「歌單裡有數不清的你的作品，YT搜尋紀錄你也總是在第一。」

袁融形容，能隨時透過手機聽見父親的歌聲，反而成了一種安慰，「只要打開手機就能看見你、聽見你的聲音。」貼文中也回憶起父親的外貌與生活細節，流露對過往日常的眷戀。

袁惟仁教女兒彈吉他 「我女兒最棒了」成一生記憶

袁融也分享，袁惟仁曾親自教她彈吉他，即使不熟悉五線譜，仍會寫下簡譜耐心指導。後來為了讓女兒接受更完整的音樂教育，袁惟仁花錢支持她學習鋼琴，並在一旁不斷給予鼓勵，「好棒」「真棒」「我女兒最棒了」，這些話語至今仍深刻留在她心中。

「你好像總是為我驕傲，明明是你花錢讓我去看那些你沒看過的世界。」她也提到，正因父親的支持，自己才有機會看見更多不同的世界，而這些成長歷程，都是父親默默付出的結果。

袁融為什麼不做指甲了？

面對至親離世，袁融引用袁惟仁作品〈旋木〉中的歌詞「音樂停下來你將離場，我也只能這樣」，表達對父親的不捨。她同時表示，未來將延續父親對音樂的熱情，決定放下原本喜愛的美甲，「你最愛的吉他，我會繼續彈下去」。

「下輩子還做你女兒。下輩子看著我長大、牽我走紅毯。在這個世界上讓我愛你久一點。」貼文最後，袁融感性向袁惟仁道別，也向父親喊話，希望能在未來的人生中，繼續被他守護與陪伴。

