以後不怕卡關？索尼申請「AI幽靈玩家」專利 遊戲中直接示範正確玩法

索尼 PlayStation 近日提交一項與「AI 幽靈玩家」相關的專利申請，內容描述一套可在遊戲中即時提供操作示範與通關提示的輔助系統，概念上是透過 AI 協助玩家突破卡關情況，而非單純提供文字攻略或固定提示。

未來不用怕卡關了嗎？（圖源：REUTERS/Claudia Greco）

根據外媒 Tweaktown 報導，專利文件中指出，索尼提出一種「AI 幽靈」機制，這些幽靈角色可透過學習玩家實際的遊玩錄影進行訓練，進而理解如何完成關卡或特定任務。該專利並未侷限於單一應用場景，而是提出多種可能用途，但核心概念一致：當玩家在遊戲中受阻時，系統是否能即時生成一個出現在畫面中的「幽靈角色」，以視覺方式協助玩家前進。

廣告 廣告

從專利描述來看，這套系統的基礎是一個「AI 輔助引擎」，會分析並學習玩家的遊玩錄影資料進行模型訓練。索尼在文件中提到，雖然玩家目前可透過網路搜尋攻略，或在部分遊戲中跟隨範例角色進行操作，但這類方式多半只針對通用情境設計，無法理解玩家當下的實際進度與前後操作脈絡，因此在精準度與即時性上仍有限。

相較之下，該專利所構想的 AI 模型，會透過大量遊玩錄影資料學習不同遊戲情境，並掌握推進流程所需的互動方式。在玩家實際遊玩時，系統會同步分析遊戲狀態資料，判斷玩家目前所處的關卡條件與操作情境，再將相關資訊送入 AI 模型與輔助引擎中進行處理。

在這個流程下，AI 輔助引擎會即時生成對應的控制輸入，驅動幽靈角色的動畫與操作行為，藉此向玩家示範當前情境下的正確互動方式。這種引導並非單純重播他人的過往操作，而是根據玩家當下的遊戲狀態與進度動態生成，理論上能提供更貼近實際需求的輔助體驗。

依照專利構想，這類幽靈角色在遊戲中可由 AI 系統全程控制，透過直觀的畫面演示協助玩家理解操作邏輯，進而順利推進遊戲進程。不過目前該技術仍停留在專利階段，是否會實際導入未來遊戲或主機平台，仍有待索尼後續規劃與官方說明。