「以後只看她新聞！」小學生被圈粉 美女主播高毓璘因唸對「蛤蜊」成女神姐姐

高毓璘因唸對「蛤蜊」獲小學生點名成最愛主播。（翻攝自臉書/主播 高毓璘）

蛤蜊到底怎麼念？擁有「主播界洪曉蕾」封號的高毓璘，因外型亮眼與播報穩定度，累積不少忠實粉絲。近日她在社群平台分享一則家長來訊，內容透露自家兩名小學生因為聽到她正確唸出「蛤蜊」，立刻在家裡「下訂單」：傍晚新聞時段只看高毓璘。貼文一出，引發網友熱烈討論。

小學生聽到「正確發音」超驚喜 家長：孩子瞬間認證她最專業

這名家長透露，家中就讀小四與小二的孩子長期注意到主播如何念「蛤蜊」。直到聽見高毓璘唸出正確讀音後，兩人興奮表示：「終於聽到第一位把『蛤蜊』唸對的主播！」

家長因此傳訊給高毓璘，直呼孩子們對她印象深刻，甚至指定以後收看她主持的新聞時段。

蛤蜊怎麼念？正確讀音引發討論 主播親自科普：你念對了嗎？

收到這份「來自小學生的肯定」，高毓璘也透過臉書回應。她幽默表示：「老師在上課，高主播有在聽！」並特別標註「蛤蜊」的標準讀音為「ㄍㄜˊ ㄌㄧˊ」，提醒觀眾平常習慣的「ㄍㄜˇ ㄌㄧˋ」念法其實並不正確。同時向粉絲拋出問題：「你唸對了嗎？」

為何「蛤蜊」常被念錯？正音爭議再掀話題

留言區瞬間湧入網友分享自己多年來的讀法，有人說聽起來像「隔離」、也有人習慣唸成「葛力」，更有人笑稱「講太標準會被誤會」「是 拉啊？」

主播發音重要嗎？

多數留言對高毓璘給予正面評價，有觀眾表示：「果然是名不虛傳的高主播，直接保送」「這種細節就是專業」「這樣的主播值得孩子學習」「直接成為小朋友心中的女神~蛤蜊姐姐~」

